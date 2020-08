Ogniska SARS-CoV-2 w pięciu krakowskich szpitalach

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny przy al. Modrzewiowej, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, Szpital św. Rafała, Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza i Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera – to krakowskie placówki, które są kolejnymi potencjalnymi ogniskami SARS-CoV-2.

Przypadki COVID-19 zdiagnozowano u pracowników co najmniej kilku krakowskich szpitali. Placówki ograniczyły częściowo przyjęcia pacjentów.

W środę 5 sierpnia o jednym przypadku zakażenia w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów poinformował magistrat. Jeden oddział, w sumie 37 osób w ramach DPS został odizolowany.

Do końca tygodnia, z możliwością przedłużenia tego terminu, operacje zawiesił Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny przy al. Modrzewiowej w Krakowie.

Jacek Żak, pełnomocnik dyrektora ds. logistyczno – marketingowych i kierownik działu administracji tej placówki poinformował, że zakażone są dwie pracownice bloku operacyjnego: instrumentariuszka i salowa.

"Podjęliśmy szybkie działania. Blok operacyjny został poddany dezynfekcji i dekontaminacji. Ustalone zostały osoby mogące mieć kontakt z zakażonymi. Jesteśmy w kontakcie z sanepidem i stosujemy się do jego zaleceń" - podkreślił.

U pierwszych 20 osób, od których pobrano wymazy, testy dały wynik negatywny. Na wyniki kolejnych 15 szpital czeka.

Dziewięć zakażeń, z czego większość to personel oddziałów chorób wewnętrznych, potwierdzono w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla. Według informacji przekazanych przez Marcina Mikosa, zastępcę dyrektora ds. administracji, jeden pacjent przeniesiony został do szpitala jednoimiennego (Szpital Uniwersytecki), Grupa ok. 30 osób, które miały kontakt z zakażonymi, przebywa na kwarantannie. Szpital, który ustala źródło zakażenia, wstrzymał przyjęcia i rehabilitacje w budynku przy ul. Skarbowej.

Na COVID-19 zachorował jeden pracownik medyczny w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza. Rzecznik prasowa placówki Agnieszka Marzęcka nie podała działu, w którym pracował zakażony, ale podkreśliła, że u kilku osób, mających kontakt z zakażonym, testy dały wynik negatywny. Testy będą powtórzone 7 sierpnia. Placówka nie wstrzymała też przyjęć, choć nastąpiła pewna "reorganizacja" związana ze skierowaniem kilku osób na kwarantannę oraz trwającym okresem urlopowym.

Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono także u pacjentki przebywającej na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera. Kobieta i osoby mające z nią kontakt zostały natychmiast odizolowane. Pacjentkę przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego. Przyjęcia na Oddział psychiatrii wstrzymano.

W związku z potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 u członka personelu medycznego w Szpitalu św. Rafała, ograniczone zostały operacje pacjentów oddziałów ortopedycznego, chirurgicznego i neurochirurgicznego. Oddziały te przyjmują chorych do zabiegów operacyjnych w trybie dyżurowym do czasu uzyskania wszystkich wyników badań personelu medycznego objętego kwarantanną. Wykonywane są jedynie najpilniejsze operacje.

"Pozostałe oddziały, poradnie oraz Izba Przyjęć działają w normalnym trybie, bez żadnych ograniczeń" – zapewnił Bartosz Rajski, p.o. rzecznika prasowego grupy Scanmed, do której należy szpital należy. Jak podkreślił, u osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym, dotychczasowe testy dały wyniki negatywne.

