Od października aplikacja "Kordian" pomoże w diagnozowaniu hipercholesterolemii rodzinnej

Od października dostępna będzie aplikacja mobilna "Kordian", która pomoże w diagnozowaniu choroby genetycznej - hipercholesterolemii rodzinnej. Pod tą trudną do wymówienia nazwą kryje się schorzenie polegające na znacznym zwiększeniu poziomu cholesterolu we krwi.

Zdecydowana większość pacjentów obciążonych hipercholesterolemią rodzinną w Polsce jest nieświadoma choroby. W niedzielę (20 września) na Bulwarach Wiślanych w Krakowie odbył się organizowany przez Szpital Uniwersytecki bieg Kordian, który jest jednym z elementów profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca.

Ze względu na pandemię koronawirusa w tegorocznym biegu mogło wziąć udział tylko 500 biegaczy, którzy pobiegali w dwóch turach, mając do pokonania 5 km.

"Hipercholesterolemia rodzinna to choroba genetyczna, niezależna od wieku i stylu życia. Może dotknąć osoby bardzo młode i bardzo aktywne, długo może nie dawać żadnych objawów, dlatego tak ważne jest wczesne jej rozpoznanie" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego Maria Włodkowska.

Co powinno wzbudzić podejrzenia? Poziom cholesterolu całkowitego powyżej 310 mg/dl lub tzw. "złego" cholesterolu LDL powyżej 190 mg/dl, przy jednoczesnym prawidłowym poziomie trójglicerydów oraz przedwcześnie występowanie w rodzinie chorób serca i naczyń (nawet ok. 40. roku życia).

Na początku października uruchomiona zostanie aplikacja mobilna "Kordian", stworzona przez specjalistów ze Szpitala Uniwersyteckiego, działająca w systemach IOS i Android.

"Dzięki niej każdy będzie mógł, dysponując wcześniej wynikiem badania laboratoryjnego poziomu cholesterolu we krwi, dowiedzieć się, jakie jest ryzyko, że jest obciążony genetycznie hipercholesterolemią. Szybka i dobra diagnostyka to szansa na dłuższe i lepsze życie" – powiedziała Maria Włodkowska.

W aplikacji trzeba będzie wpisać m.in. płeć, wiek, wagę, poziom cholesterolu, ciśnienie krwi oraz informacje o występujących w najbliższej rodzinie: chorobie wieńcowej, zawałach czy udarach, by dowiedzieć się, czy możemy mieć schorzenie genetyczne. Jeśli tak, aplikacja pomoże w znalezieniu przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej zaangażowanych w program profilaktyczny "Kordian". Tam pacjenci powinni szukać pomocy i pozostawać pod stałą opieki lekarzy.

Leczenie hipercholesterolemii opiera się na: modyfikacji stylu życia, zwiększeniu aktywności fizycznej i stosowaniu odpowiednich leków.

Na świecie choruje ok. 30 mln osób, w Polsce ok. 200 tys., z czego tylko znikoma część wie, że ma hipercholesterolemię rodziną. Osoby te praktycznie od urodzenia mają bardzo wysoki poziom "złego" cholesterolu, ale mogą nie odczuwać związanych z tym dolegliwości, nawet przez 20-30 lat. W tych przypadkach przekonanie, że jeśli ktoś zdrowo się odżywia i dba o ruch, nie ma żadnego odniesienia. Objawy choroby wieńcowej aż u połowy z tych osób pojawiają się przed 55. rokiem życia, u 50 proc. może dojść do zawału serca przed pięćdziesiątką.

