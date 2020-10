Od 1 listopada zmiany w programie lekowym dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi

Listopadowa lista refundacyjna przynosi zmiany dla pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Co i kiedy zmieni się w leczeniu pacjentów po zawale? – zapytaliśmy prof. dr. hab. n. med. Macieja Banacha, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jakie zmiany w zakresie leczenia hipolipemizujacego przyniesie dla „sercowców” listopadowa lista refundacyjna? Kiedy pacjenci kardiologiczni będą mogli skorzystać z nowego programu lekowego? I co wydarzy się podczas jubileuszowego, dziesiątego zjazdu Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego? – to tylko niektóre wątki, poruszone w wywiadzie z prof. Maciejem Banachem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, niedawno wybranym na stanowisko sekretarza generalnego Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego. Zapraszamy do oglądania!

Kardiologia Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami ZAPISZ MNIE

× Kardiologia Wysyłany raz w miesiącu Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami Chcę otrzymywać newsletter * Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług partnerów spółki ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj