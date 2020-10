"Oczekiwaliśmy równego traktowania". KIDL krytycznie ocenia projekt ustawy dot. walki z COVID-19

Oczekiwaliśmy równego traktowania. Tymczasem proponowane rozwiązania po raz kolejny dzielą środowisko medyczne – w ten sposób prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska skomentowała

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

15 października na wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli kolejne obostrzenia, zwiększanie bazy łóżkowej dla pacjentów z COVID-19 oraz dodatkowe wynagrodzenia dla personelu medycznego i zdjęcie odpowiedzialności karnej z medyków za błędy popełnione w trakcie wykonywania czynności związanych z walką z pandemią.

Zobacz więcej Alina Niewiadomska, prezes KRDL Materiały prasowe

„Pracujemy nad stworzeniem klauzuli tzw. dobrego samarytanina, która pozwoli lekarzom poczuć się bezpiecznie. W okresie pandemii błędy, które będą popełniane nieumyślnie, nie będą karane. (…) Planujemy zwiększenie dodatku do wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu pandemii: będzie on stanowił 175 proc. wynagrodzenia. Medycy narażeni na konieczność odbycia izolacji i kwarantanny otrzymają pełną płatność wynagrodzenia” – poinformował Adam Niedzielski.

20 października Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu miał zająć się projektem ustawy dot. zwalczania COVID-19. Na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej posiedzenie zostało przełożone na 21 października.

Co wzbudziło niepokój diagnostów laboratoryjnych?

Zastrzeżenia samorządu zawodowego wzbudził zapis dotyczący przesunięcia zadań organów administracji rządowej, jakimi są wojewodowie na samorządy zawodowe, które miałyby wskazywać osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii. Samorząd zawodowy jest powołany, żeby chronić interesy zawodowe diagnostów laboratoryjnych, udzielać im wsparcia i reprezentować ich przed organami władzy państwowej, a nie je zastępować.

Samorządy medyczne (w tym Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych) nie są uprawnione do zbierania informacji, niezbędnych do oceny, czy dana osoba spełnia kryteria ustawowe umożliwiające skierowanie jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Takie uprawnienia posiadają tylko organy władzy publicznej. Prawidłowe wskazywanie osób wymaga dysponowania instrumentami prawnymi do weryfikacji, czy dana osoba nie podlega wyłączeniu z mocy prawa np. nie jest to kobieta w ciąży; osoba samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; osoba wychowująca dziecko w wieku do 14 lat; osoba wychowująca dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; osoba, u której orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy itd.

Alina Niewiadomska tłumaczy, że nie ma też zgody na to, żeby tylko osoby przymusowo skierowane do pracy do walki z epidemią dostawały dodatki do wynagrodzeń, a pozostałe nie.

"To jawna dyskryminacja. Jaka jest różnica pomiędzy osobami dobrowolnie i na co dzień wykonującymi badania w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2, a osobami skierowanymi do ich wykonywania na podstawie decyzji właściwego wojewody? Zaangażowanie tych osób jest takie samo" – wskazuje..

Prezes KRDL zwraca uwagę, że w klauzuli „o dobrym Samarytaninie” zabrakło zapisów skierowanych do diagnostów laboratoryjnych. Nie są oni objęci przepisami wyłączającymi z karania za błędy medyczne, jeśli doszło do nich w trakcie walki z epidemią. Takimi przepisami zostali objęci lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Alina Niewiadomska, prezes KRDL: Zabrakło współpracy ze strony resortu zdrowia