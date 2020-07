Ochrona zdrowia po pandemii – 3 scenariusze rozwoju [KOMENTARZ prof. Marcina Czecha]

Służba zdrowia najmocniej odczuła efekt koronawirusa – reorganizacja, zmiany w procedurach, przyspieszona cyfryzacja oraz jeszcze większy strach przed tym, co przyniesie przyszłość. Jak będzie wyglądała opieka medyczna w najbliższych tygodniach, miesiącach, a może nawet latach z epidemią w tle? Scenariuszy rozwoju sytuacji jest kilka, ale wszystkie mają wspólną cechę: musimy przystosować system opieki zdrowotnej do stanu, w którym COVID-19 będzie nam towarzyszył przez miesiące lub nawet lata.

Patrząc na krzywe epidemii pod kątem liczby zachorowań i zgonów, to obecnie w Polsce mamy sytuację względnie stabilną. Jak pokazują dane, w różnych województwach współczynnik reprodukcji wirusa „R” waha się w okolicach poniżej lub powyżej liczby 1. Oczywiście są województwa, gdzie tych zachorowań jest dużo więcej, a i takie, w których przypadki COVID-19 są nieliczne. Taki stan powoduje, że liczba nowych przypadków choroby w Polsce jest na tym samym poziomie, dlatego można nazwać obecną sytuację „pełzającą epidemią”.

Jesteśmy w etapie odmrażania gospodarki i życia społecznego, ale epidemia nie wygasła, zatem musimy spodziewać się, że będzie dochodziło do tzw. ognisk zakażeń, szczególnie w skupiskach bardzo narażonych na transmisję wirusa z osoby na osobę, czyli w szpitalach, przychodniach, domach opieki, etc.

Kiedy w końcu będziemy w „epoce post-COVID-19”? Niestety nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, kiedy to nastąpi. Na szczęście opieka zdrowotna szybko przystosowała się do nowych warunków, ale to, jak będzie działać w przyszłości, zależy od kilku aspektów. Jednym z nich są czynniki ekonomiczne, które implikować będą różny rozwój sytuacji w ochronie zdrowia. W czasie pandemii środki na ochronę zdrowia są budżetem najbardziej wrażliwym i chronionym.

Dlatego w pierwszym scenariuszu, w którym zakładamy, że taka sytuacja będzie miała miejsce jeszcze przez dłuższy czas, funkcjonowanie placówek jest zabezpieczone, bowiem środki budżetowe zasilą NFZ i nie będzie trzeba szukać rozwiązań naprawczych czy przesuwać środków między różnymi liniami i potrzebami. Nie będą się zatem odbywały wszystkie planowane zabiegi i wizyty, a leczenie pacjentów będzie następowało zgodnie z założonymi planami i limitami.

W drugim scenariuszu musimy założyć, że realizacja świadczeń zdrowotnych będzie na niższym poziomie, co będzie pochodną ograniczeń po stronie podaży, wyzwań organizacyjnych (np. konieczności przyjmowania mniejszej liczby chorych) i zachowań samych pacjentów (lęk przed korzystaniem z systemu). W tym scenariuszu NFZ będzie szukał możliwości realokacji środków i oszczędności.

Natomiast trzeci, najbardziej pesymistyczny scenariusz zakłada, że zaczyna się epidemia z dużą liczbą zachorowań i wysoką śmiertelnością, a do gospodarki wpływa mniej pieniędzy, co przekłada się na zmniejszone nakłady na ochronę zdrowia. Wtedy służba zdrowia włączy „hamulec ręczny”, bowiem jej kondycja jest pochodną stanu gospodarki. Na szczęście jest to opcja najmniej prawdopodobna.

Bez względu na scenariusz ekonomiczny, system ochrony zdrowia istotnie się zmieni. Przede wszystkim jeszcze mocniej zwróci się ku rozwiązaniom technologicznym, dedykowanym e-zdrowiu i zarządzaniu opartym na rozwiązaniach IT i transformacji cyfrowej. Rozwiązania telemedyczne zakorzenią się głębiej w systemie. Nacisk zostanie położony na głębszą koordynację procesu diagnostyczno-leczniczego, być może szersze korzystanie z rozwiązań value-based healthcare. Co więcej, koniecznością stanie sięgnięcie do rezerw związanych ze stosowaniem dojrzałych metod zarządczych we wszystkich ich aspektach. Korzystanie z najnowszych trendów, z których już w tej chwili szeroko czerpie biznes, trafi na podatny grunt w ochronie zdrowia.

