„Oblicza Medycyny”. Zespoły bólowe kręgosłupa – nowa choroba cywilizacyjna

Zaproszenie do kolejnego odcinka programu „Oblicza Medycyny” przyjął prof. dr hab. n. med. Robert Gasik, specjalista neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W powszechnej świadomości choroby cywilizacyjne to głównie schorzenia układu krążenia, nowotwory i zaburzenia metaboliczne. Tymczasem okazuje się, co potwierdzają choćby dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny, że to zespoły bólowe kręgosłupa, zwłaszcza dotyczące dolnego odcinka, należą do najpowszechniejszych dolegliwości zdrowotnych wśród Polaków.

Zaproszenie do programu „Oblicza Medycyny” przyjął prof. dr hab. n. med. Robert Gasik, z którym porozmawiamy o tym jak zadbać o zdrowy kręgosłup, szczególnie w warunkach pandemii COVID-19 i wymuszonych przez nią ograniczeniach aktywności fizycznej.

Prof. dr hab. n. med. Robert Gasik jest specjalistą neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, prezydentem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, członkiem Rady Naukowej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.