"Oblicza Medycyny": Uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych może mieć gwałtowny, zagrażający życiu przebieg [WIDEO]

Latem owady z rodzaju błonkoskrzydłych są bardzo aktywne, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla osób uczulonych na ich jad. Choć ten rodzaj alergii występuje bardzo rzadko, to może mieć on bardzo dramatyczny przebieg. "Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych stanowi od 1,5 do 3 proc. wszystkich rodzajów alergii, w zależności od przyjętych kryteriów, tzn. w zależności od siły reakcji, którą wyzwala jad u pacjenta. Jednocześnie jest to jedna z tych form alergii, która może prowadzić do bardzo ciężkich reakcji, do zgonu włącznie" – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Nie można wyróżnić grupy pacjentów, którzy są bardziej narażeni na ten rodzaj alergii. Jednak są pewne objawy, które wskazują, że dana osoba jest szczególnie podatna na reakcję uczuleniową po ukąszeniu owadów z rodzaju błonkoskrzydłych.

"Nie można określić fenotypu, który sugerowałby, że u danej osoby istnieje ryzyko rozwoju alergii na jad błonkoskrzydłych. Najczęstszym jej objawem jest zwiększona miejscowa reakcja uczuleniowa po pierwszym ukąszeniu przez owada. W wielu przypadkach utrzyma się ona przez całe życie. Wśród osób bardziej podatnych każda następna ekspozycja alergenowa będzie wywoływała coraz większą reakcję uczuleniową. Jeśli u danej osoby drugie ukąszenie owada powoduje większą reakcję alergiczną niż pierwsze, powinno to wzbudzić obawę, że jest ona szczególnie predysponowana" – wyjaśnia prof. Andrzej M. Fal.

Wydaje się, że na rozwój alergii na jad błonkoskrzydłych są narażeni szczególnie pszczelarze, ponieważ mają oni ciągły kontakt z tymi owadami. Jednak w tym przypadku są oni wyjątkiem.

"Bardzo wielu pszczelarzy zostało uimmonizowanych, tzn. ogólnie nie reagują na jad pszczół, ponieważ wielokrotne użądlenia spełniają rolę odczulania. W swoistej immunoterapii stosujemy nic innego, jak właśnie specjalnie spreparowany alergen z jadu pszczoły" – mówi prof. Andrzej M. Fal.

Jak odróżnić reakcję fizjologiczną po ukąszeniu owada błonkoskrzydłego od tej stanowiącej zagrożenia dla zdrowia? Jak przebiega pierwsza pomoc po użądleniu przez osę czy pszczołę? Czy w tym przypadku dostępne bez recepty leki przeciwhistaminowe są w stanie zahamować reakcję uczuleniową? Którym pacjentom lekarz powinien przepisać adrenalinę "na zapas"? Na czym polega proces leczenia tego rodzaju alergii? – zapraszamy do obejrzenia programu „Oblicza Medycyny”.