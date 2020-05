„Oblicza Medycyny”. Rola profilaktyki w leczeniu czerniaka

O złotym standardzie w profilaktyce jednego z najczęstszych nowotworów skóry oraz opcjach terapeutycznych dostępnych dla polskich pacjentów porozmawiamy w programie „Oblicza Medycyny” z dr n. med. Barbarą Radecką, specjalistą onkologii klinicznej z Opolskiego Centrum Onkologii.

Eksperci szacują, że każdego roku czerniak jest wykrywany u około 4 tysięcy osób. Większość z nich kwalifikuje się do leczenia chirurgicznego. Niestety, nadal pozostaje liczna grupa pacjentów, która w momencie postawienia diagnozy, jest już w zaawansowanym stadium nowotworu – to pokazuje jak ważna jest rola wczesnej diagnostyki i profilaktyki.

Zaproszenie do programu „Oblicza Medycyny” przyjęła dr n. med. Barbara Radecka, specjalista onkologii klinicznej z Opolskiego Centrum Onkologii. Jaką rolę we wczesnej diagnostyce czerniaka odgrywa badanie dermatoskopowe? Do kogo pacjenci powinni się na nie zgłaszać? Ilu chorych jest dziś diagnozowanych na zaawansowanym etapie rozwoju nowotworu? To tylko część pytań, na które odpowie ekspertka.

Wywiad zostanie opublikowany na stronie „Pulsu Medycyny” 28 maja. Rozmowę poprowadzi red. Emilia Grzela.