„Oblicza Medycyny”. Prof. Rutkowski o jakości życia pacjentów poddawanych terapii czerniaka

Zaproszenie do kolejnego odcinka programu „Oblicza Medycyny” przyjął prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, z który porozmawiamy o profilu bezpieczeństwa immunoterapii i leków ukierunkowanych molekularnie stosowanych u chorych na zaawansowanego czerniaka.

Zindywidualizowana terapia w zaawansowanym i przerzutowym czerniaku to obecnie standard postępowania na świecie, a także w Polsce. Nowe zapisy programu lekowego, wprowadzone we wrześniu 2020, powiększają wachlarz możliwości terapeutycznych i sprawiają, że leczenie może być jeszcze lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zarówno immunoterapia jak i leczenie celowane może wywoływać działania niepożądane, które różnią się od siebie pod względem objawów, ale także skali i wpływu na jakość życia pacjent, o czym opowie szczegółowo w najnowszych „Obliczach Medycyny” prof. Piotr Rutkowski.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski jest kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Wywiad poprowadzi red. Emilia Grzela. Zapraszamy!