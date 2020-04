"Oblicza Medycyny". Prof. Piotr Rutkowski: Leczenie pacjentów z czerniakiem trwa mimo pandemii

W Polsce rocznie wykrywa się czerniaka u ok. 4 tys. osób. W wielu przypadkach choroba jest rozpoznawana w zaawansowanym stadium, wymagającym - oprócz leczenia chirurgicznego - terapii systemowej i uzupełniającej. Mimo pandemii COVID-19 leczenie chorych na czerniaka jest kontynuowane. Drogowskazem dla specjalistów w tym trudnym czasie są rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne, o których w programie „Oblicza Medycyny” rozmawiamy z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Rutkowskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Specjaliści podkreślają, że czujność onkologiczną należy zachować także w czasie pandemii.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

„Przegląd skóry można wykonać samemu. Przede wszystkim należy obejrzeć zmiany na skórze. Sprawdzić, czy się zmieniły, zweryfikować, czy pojawiły się nowe. W trakcie takiego samobadania pomocny będzie system kliniczny ABCDE, który polega na ocenie zmiany według kilku kryteriów. Znaczenie mają: asymetria zmiany, nierówne brzegi, różnorodny czarny lub/i czerwony kolor, duży rozmiar: powyżej 5 mm. I najważniejsze: ewolucja. W związku z pandemią Ministerstwo Zdrowia wprowadziło system teleporad, podczas których pacjent może porozmawiać z lekarzem o niepokojących go objawach oraz uzyskać wskazówki co do dalszego postępowania” – wyjaśnia prof. dr. hab. n. med. Piotr Rutkowski.

Wczesne wykrycie czerniaka czyni go chorobą w pełni wyleczalną. Co kluczowe, w ostatnich latach w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka dokonał się ogromny postęp. Nowe terapie znacznie wydłużają życie pacjentów i poprawiają jego komfort. Jeszcze kilka lat temu pięcioletni czas przeżycia chorego na zaawansowaną postać czerniaka udawało się uzyskać zaledwie u 3-4 proc. pacjentów, dziś nawet u 35-40 proc. Immunoterapia zmieniła życie pacjentów cierpiących na czerniaka, sprawiła, że stał się on chorobą przewlekłą.

Jak wygląda leczenie pacjentów w realiach pandemii SARS-CoV-2? Co zawierają polskie minimalne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na czerniaki w sytuacji ograniczonych zasobów i restrykcji związanych z pandemią SARS-CoV-2? Z jakich działań, w świetle tych rekomendacji, można zrezygnować bądź odsunąć je w czasie bez szkody dla pacjenta? Jak powinien wyglądać schemat dawkowania leków u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem w okresie pandemii? - na te i inne pytania w programie „Oblicza Medycyny” odpowiada prof. Piotr Rutkowski.