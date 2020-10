"Oblicza Medycyny". Nikotynizm a ryzyko rozwoju raka płuca

Zaproszenie do kolejnego odcinka programu „Oblicza Medycyny” przyjęła dr hab. n. med. Joanna Didkowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Rak płuca to sztandarowa choroba palaczy, ale nałóg ten w istotny sposób zwiększa ryzyko zachorowania na schorzenia układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i inne nowotwory, m.in. głowy i szyi. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego za 2019 r. papierosy pali co trzeci Polak i co piąta Polka. Niestety odbija się to w statystykach zapadalności na raka płuca. Jeszcze kilka dekad temu choroba ta dotykała głównie panów. Dziś to właśnie rak płuca zabija najczęściej również kobiety – choć nadal statystycznie Polki najczęściej zapadają na nowotwór piersi.

Dym tytoniowy zawiera około 4000 toksycznych substancji, kancerogenne działanie których z nich poznaliśmy i udowodniliśmy w największym stopniu? Jaki jest mechanizm powstawania kancerogennych zmian? Czy istotnie po zaprzestaniu palenia część z nich ulega zanikowi? Czy prawdą, że jest długotrwałe palenie tytoniu przyczynia się do mutacji genetycznych? To tylko część pytań, na które w programie „Oblicza Medycyny” odpowiedziała dr hab. n. med. Joanna Didkowska.

Rozmowę poprowadzi red. Emilia Grzela. Wywiad zostanie opublikowany 26 października.