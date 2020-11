"Oblicza Medycyny". Nadciśnienie w dobie pandemii: jak zwiększyć skuteczność leczenia?

Zaproszenie do kolejnego odcinka programu "Oblicza Medycyny" przyjął dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, adiunkt z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Z powodu pandemii Covid-19 dostęp do świadczeń medycznych jest utrudniony.

Zobacz więcej iStock

Jak ten fakt może wpłynąć na kontrolę ciśnienia tętniczego pacjentów w Polsce i co można zrobić, by poprawić efekty leczenia tej grupy chorych? Jak dobrze inicjować terapię u pacjenta z NT, by zachęcić chorego do przestrzegani zaleceń? I jakie jest miejsce leków złożonych w terapii? - na te i inne pytania w programie „Oblicza Medycyny” odpowie dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, adiunkt z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Rozmowę prowadzi red. Ewa Kurzyńska. Zapraszamy do oglądania!