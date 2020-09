"Oblicza Medycyny". Kiedy korzystanie z Internetu staje się nałogiem [WIDEO]

Spowodowana pandemią konieczność przebywania w domu i unikanie bezpośrednich kontaktów społecznych przekładają się na wzrost korzystania z Internetu. „Jest sporo badań pokazujących taką tendencję. Mówią o tym np. dane z Indii. 75 proc. uczestników przeprowadzanego tam badania zadeklarowało, że zwiększyło korzystanie z mediów społecznościowych do ponad 4 godzin dziennie” – mówi lek. Anna Szczegielniak, psychiatra, która gościła w programie „Oblicza Medycyny”.

Pierwsze prace na temat uzależnienia od Internetu ukazały się w połowie lat 90. ub. wieku, a w ostatnich latach istotnie ich przybywa.

„Niemniej rozpoznania: „uzależnienie od Internetu” nie ma. Co więcej, nie ma nawet zgody co do nazewnictwa samego zjawiska. Przeglądając publikacje na ten temat, spotkamy określenia: „wirtualny nałóg”, nadużywanie Internetu”, „zespół uzależnienia od Internetu”, „nałogowe korzystanie z sieci”, „problematyczne…”, „patologiczne”, „kompulsywne”. Mówimy o czymś, co nie ma pełnej definicji, jednego pełnego narzędzia oceny, czy takie zjawisko występuje, w jaki sposób. Trwa także dyskusja, czy ludzie uzależniają się od treści prezentowanych w Internecie, czy od samej platformy. Generalnie, wokół tego tematu jest dużo kontrowersji” – mówi lek. Anna Szczegielniak.

W programie „Oblicza Medycyny” specjalistka przytoczyła wyniki badań na populacjach ogólnych z różnych krajów. Przykładowo: badania z USA pokazują, że zjawisko uzależnienia od Internetu może dotyczyć od 0,3 do 0,7 proc. osób. W Norwegii – 1 proc., niemniej w tzw. grupie ryzyka jest już 5 proc. populacji tego kraju. Podobne wyniki przyniosły badania z Niemiec.

Jakie zachowania należy uznać za ryzykowne, mogące sugerować uzależnienie od Internetu?

„To będą zachowania podobne do tych, które występują w przypadku innych uzależnień. Za sygnały alarmowe należy uznać wystąpienie poczucia przymusu korzystania z sieci, występowanie trudności z samokontrolą, objawy para-abstynencyjne, które byłyby związane ze złym samopoczuciem w sytuacji, gdy nie moglibyśmy korzystać z Internetu. Niepokojące jest, gdy z powodu korzystania z Internetu następuje utrata zainteresowań, rozluźnienie więzi społecznych, pojawiają się problemy w szkole czy w pracy, np. niedotrzymanie terminów z powodu godzin spędzonych w sieci” – wyjaśnia Anna Szczegielniak.

Jak bezpiecznie korzystać z sieci www? – więcej w programie „Oblicza Medycyny”.

