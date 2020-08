„Oblicza Medycyny”. Jakim operacjom plastycznym najczęściej poddają się mężczyźni? [WIDEO]

„Większość pacjentów, którzy zgłaszają się do kliniki chirurgii plastycznej, stanowią kobiety. Jednak liczba mężczyzn, którzy szukają porady u tego specjalisty, zauważalnie rośnie. Wachlarz zabiegów, które możemy zaoferować panom, również ulega poszerzeniu” – wyjaśnia lek. med. Wojciech Berendt, specjalista chirurgii plastycznej, który był gościem programu „Oblicza Medycyny”.

Mężczyźni, którzy zgłaszają się do chirurgów plastycznych, szukają głównie porad związanych z procesem starzenia się. Jednak coraz częściej ich pacjentami są panowie po zabiegach bariatrycznych.

"Jednym z następstw leczenia otyłości są defekty estetyczne, spowodowane nadmiarem tkanki skórnej czy tkanki tłuszczowej, która pozostała po zabiegu bariatrycznym" - mówi lek. med. Wojciech Berendt.

Dużą część pacjentów klinik chirurgii plastycznej stanowią również mężczyźni, którzy zmagają się z ginekomastią, czyli powiększeniem gruczołu piersiowego.

"Jednak w tym przypadku chirurgia plastyczna jest ostatnim etapem leczenia. W pierwszej kolejności należy prawidłowo zebrać wywiad, na podstawie którego można określić, jaka jest przyczyna ginekomastii. Dopiero po dalszej diagnostyce i właściwym przygotowaniu pacjenta można przejść do leczenia operacyjnego" - wyjaśnia lek. med. Wojciech Berendt.

Z jakimi jeszcze problemami mężczyźni zgłaszają się do kliniki chirurgii plastycznej? Jak przebiega proces kwalifikacji do operacji plastycznej? Jakie są schorzenia wykluczające interwencję chirurga plastycznego? - zapraszamy do obejrzenia programu „Oblicza Medycyny”.