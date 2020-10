"Oblicza Medycyny": Jaka jest świadomość społeczna i wykrywalność nowotworów krwi Polsce?

Gościem kolejnego odcinka „Oblicz Medycyny” jest prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, z którą rozmawiamy na temat świadomości społecznej nowotworów krwi, a także diagnostyki i możliwości terapeutycznych pacjentów hematoonkologicznych.

Szacuje się, że co 30 sekund jedna osoba na świecie dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. W Polsce choruje około 150 tys. osób, a każdego roku diagnozowanych jest ponad 6 tys. nowych przypadków. Niestety, często zbyt późno, by wdrożyć skuteczne leczenie. Problemem jest to, że Polacy zbyt rzadko wykonują morfologię krwi - proste badanie, które jest podstawą diagnostyki nowotworów krwi. Sprawę utrudnia fakt, że pierwsze objawy tych chorób często są niespecyficzne. Jak mogą się one manifestować? I co można zrobić, zarówno w obszarze świadomości społecznej, jak i zmian systemowych, aby zwiększyć wykrywalność nowotworów krwi? A także jakie są możliwości terapeutyczne, a tym samym rokowanie dla osób, które zachorowały?

Na te i jeszcze więcej pytań odpowiada prof. Ewa Lech-Marańda, a rozmowę prowadzi red. Katarzyna Matusewicz. Zapraszamy do oglądania!