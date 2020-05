"Oblicza Medycyny". Dr Piotr Dąbrowiecki opowie o kluczowych celach terapeutycznych w leczeniu astmy i POChP

Dobra kontrola chorób układu oddechowego jest ważnym sposobem walki z zagrożeniem, jakie dla pacjenta z astmą czy POChP może stanowić wirus SARS-CoV-2. W osiąganiu celów terapeutycznych kluczowe jest systematyczne i efektywne stosowanie leków. Jak edukować w tym zakresie pacjentów w dobie pandemii COVID-19? – na te i inne pytania w programie „Oblicza Medycyny” odpowie dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

W terapii astmy i POChP kluczową rolę odgrywają leki wziewne. Błędy przy używaniu inhalatorów powodują, że efekty terapii często są niezadowalające. Kolosalne znaczenie ma zatem edukacja chorego w zakresie aerozoloterapii. Warto kłaść na to nacisk, gdyż badania pokazują, że pacjent wyedukowany na tym polu dwa razy lepiej przyjmuje leki, a jego leczenie jest dwa razy bardziej skuteczne. Jednak czy skuteczna edukacja pacjenta w dobie pandemii SARS-CoV-2 jest możliwa, gdy nie sposób spotkać się z chorym „oko w oko”?

Jakie innowacyjne rozwiązania mogą pomóc w przygotowaniu pacjenta do stosowania leków w inhalacji? Co może zrobić pulmonolog i alergolog, by teleporada udzielona pacjentowi z astmą lub POChP była jak najbardziej efektywna? I czy skuteczny instruktaż może przełożyć się na poprawę współpracy pomiędzy lekarzem, a pacjentem i osiąganie celów terapeutycznych? - na te i inne pytania w programie „Oblicza Medycyny” odpowie dr n. med. Piotr Dąbrowiecki jest przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Rozmowę poprowadzi red. Ewa Kurzyńska.

Zapraszamy!