"Oblicza Medycyny": Czy polscy pacjenci z rakiem płuca mają dostęp do nowoczesnych terapii?

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym diagnozowanym w Polsce. Rocznie z powodu tej choroby umiera ponad 20 tys. Polaków. Dzięki leczeniu spersonalizowanemu, o którym można powiedzieć, że jest „szyte na miarę”, rokowanie w niektórych typach raka płuca uległo diametralnej poprawie. Jednak czy w Polsce możliwe jest kompleksowe leczenie chorych z takim rozpoznaniem? Jakie działania są potrzebne, aby zapewnić pacjentom dostęp do najnowocześniejszych leków? – na te i inne pytania w programie „Oblicza Medycyny” odpowie prof. Dariusz M. Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Centrum Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Dzięki postępowi w zakresie diagnostyki molekularnej i nowoczesnym terapiom w pewnych sytuacjach klinicznych mówi się już o raku płuca jako chorobie przewlekłej. Mimo niewątpliwych postępów na polu walki z tym nowotworem wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zapewnić chorym lepszy dostęp do leczenia. Problemem w Polsce pozostaje także zbyt późne rozpoznanie raka płuca. W efekcie, w wielu sytuacjach, chory trafia do onkologa w momencie, gdy nie jest już możliwe leczenie radykalne, co znacznie pogarsza rokowanie.

O tym, jakie są najpilniejsze potrzeby pacjentów z rakiem płuca, zapytaliśmy w programie „Oblicza Medycyny” prof. Dariusza M. Kowalskiego z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Centrum Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca odpowiada w wywiadzie m.in. na następujące pytania:

Jaka grupa chorych z rakiem płuca może skorzystać z leczenia pembrolizumabem w I linii leczenia?

W jaki sposób dostęp do tego leku przełożył się na rokowanie dla pacjentów?

Jak duże znaczenie ma rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dotycząca objęcia refundacją pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią w ramach programu lekowego także u pacjentów z niską ekspresją białka PD-L1?

Czy oczekiwana refundacja takiego połączenia w tej grupie chorych wypełniłaby lukę w programie lekowym B.6?

Czy nowoczesne leczenie spersonalizowane, które obecnie jest dostępne w ramach środków publicznych tylko w zaawansowanych stadiach choroby, nie powinno być stosowane u pacjentów jak najwcześniej?

Jakie korzyści odniosą chorzy, ale też system ochrony zdrowia, ze zmiany podejścia w tym zakresie?

"Oblicza Medycyny" z prof. Dariuszem M. Kowalskim już 25 maja na stronie Pulsmedycyny.pl - zapraszamy!