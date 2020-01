O efektywności brygatynibu świadczy mediana czasu wolnego od progresji choroby

Inhibitory ALK zrewolucjonizowały w ostatnich latach leczenie pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca ze stwierdzoną rearanżacją w genie ALK. „Istnieje jednak potrzeba stosowania nowych leków z tej grupy, takich jak np. brygatynib. To lek, który charakteryzuje się korzystnym profilem bezpieczeństwa, pozwala na dalsze leczenie chorych wykazujących oporność na kryzotynib, szczególnie w przypadku przerzutów do OUN” — mówi prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Rak płuca stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej wśród kobiet i mężczyzn w Polsce. W 2016 roku nowotwór ten wykryto u 14,5 tys. mężczyzn i 7,7 tys. kobiet. Odsetek chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), u których stwierdza się rearanżację genu ALK, wynosi od 3 do 5 proc. Zaburzenie to dotyczy prawie wyłącznie pacjentów z rakiem gruczołowym płuca i występuje częściej u niepalących, młodych dorosłych.

Przyspieszona rejestracja brygatynibu

„U pacjentów z aberracją w genie ALK częściej niż w całej populacji chorych z NDRP występują przerzuty w węzłach chłonnych nadobojczykowych i/lub szyjnych, wysięk opłucnowy oraz — co jest szczególnie dużym wzywaniem w procesie leczenia — przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego” — wyjaśniał prof. Rodryg Ramlau podczas Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca, która w listopadzie odbyła się w Warszawie.

Niemniej jednak nawet w zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym raku płuca możliwe jest osiągnięcie wieloletniej odpowiedzi terapeutycznej. Chorzy zyskują kilka lat życia bez wznowy czy progresji procesu nowotworowego. Nową opcją terapeutyczną w leczeniu ALK+ niedrobnokomórkowego raka płuca jest brygatynib, inhibitor kinazy tyrozynowej ALK.

Nowa cząsteczka, z uwagi na wyniki badań klinicznych, uzyskała 2,5 roku temu (kwiecień 2017) status „breakthrough therapy” (przełomowej terapii), co doprowadziło do przyspieszonego procesu dopuszczenia do obrotu przez amerykańską FDA. Brygatynib zarejestrowano do leczenia przerzutowego NDRP z obecnością rearanżacji w genie ALK, po progresji w trakcie terapii kryzotynibem lub w przypadku jego nietolerancji. Od listopada 2018 roku brygatynib jest zarejestrowany również przez Europejską Agencję Leków (EMA).

„W Polsce lek ten przeszedł już weryfikację ze strony Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, uzyskując na początku września bezwarunkową, pozytywną rekomendację prezesa agencji w populacji chorych uprzednio leczonych kryzotynibem. Warto podkreślić, że brygatynib jest również skuteczny w leczeniu I linii, co wykazano w badaniu klinicznym ALTA-1L. Rejestracja EMA tej opcji terapeutycznej jest jeszcze w toku” — dodał prof. Ramlau.

Większe ryzyko przerzutów do mózgu u pacjentów z NDRP z rearanżacją genu ALK

Drobnocząsteczkowe inhibitory ALK zrewolucjonizowały terapię pacjentów z NDRP ze stwierdzoną rearanżacją genu ALK. „Każdy lekarz, który miał kiedykolwiek kontakt z takimi chorymi, wie, że największym wyzwaniem są zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Mimo odpowiedzi terapeutycznych, które możemy uzyskać w trakcie leczenia kryzotynibem, zmiany w obrębie OUN nadal pozostają ogromnym wyzwaniem. Szacujemy, że dotyczy to co najmniej 30 proc. chorych, którzy prędzej czy później zamanifestują przerzuty do mózgu” — podkreśla prof. Ramlau.

Zdaniem onkologa, brygatynib ma szczególne właściwości hamowania proliferacji określonych rodzajów komórek, które wykazują ekspresję ponad 17 różnych mutacji w genie ALK. „Dotyczy to zarówno chorych, którzy otrzymywali kryzotynib, jak i cerytynib oraz alektynib, czyli wydaje się, że brygatynib jest lekiem bardzo przyszłościowym. Istotne jest również to, co wykazano w badaniach wczesnych faz, że sięgająca nawet 80 proc. efektywność brygatynibu dotyczy nie tylko chorych z wtórnymi mutacjami oporności, ale również pacjentów, którzy takich mutacji nie wykazywali. To są przypadki z potwierdzoną całkowitą remisją procesu nowotworowego czy częściową odpowiedzią na leczenie” — zaznaczył prof. Rodryg Ramlau.

Skuteczność brygatynibu potwierdzona w badaniu ALTA

Rejestrację brygatynibu przez FDA i EMA oparto na wynikach otwartego, dwuramiennego badania klinicznego ALTA. Zakwalifikowano do niego 222 chorych po wcześniejszej chemioterapii, niezależnie od liczby kolejnych linii leczenia oraz terapii z wykorzystaniem kryzotynibu. Pacjentów losowo przydzielono do dwóch grup. W jednej grupie chorzy otrzymywali brygatynib w dawce 90 mg na dobę (n=112), w drugiej grupie — dawkę dwa razy wyższą (180 mg/dobę), po wcześniejszym 7-dniowym leczeniu inicjującym z dawką 90 mg/dobę (n=110). „Leczenie dawką inicjującą pozwoliło ograniczyć częstość występowania powikłań ze strony płuc, które zdarzały się, gdy terapię od razu rozpoczynano od dawki 180 mg/dobę” — uzupełnił prof. Ramlau.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był całkowity odsetek odpowiedzi (ang. overall response rate, ORR), który wyniósł 45 proc. dla dawki 90 mg brygatynibu i 54 proc. dla dawki 180 mg/dobę. „Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 13,8 miesiąca w obu grupach” — przytacza wyniki badania ALTA prof. Ramlau.

U 78 proc. pacjentów otrzymujących dawkę 180 mg i 68 proc. otrzymujących dawkę 90 mg uzyskano odpowiedź w zakresie zmian w OUN. Efektywny czas trwania odpowiedzi sięgał niemal 17 miesięcy.

„Zwraca uwagę fakt, że ta odpowiedź została uzyskana stosunkowo szybko — w ciągu niespełna dwóch pierwszych miesięcy leczenia u większości chorych była potwierdzona pozytywna odpowiedź terapeutyczna” — zauważa prof. Rodryg Ramlau.

Jednym z drugorzędowych punktów końcowych był czas przeżycia wolny od progresji choroby. Mediana PFS dla wyższej, finalnie zarejestrowanej dawki wyniosła 16,7 miesiąca, a mediana PFS dla zmian śródczaszkowych 18,4 miesiąca. Jest to pierwszy raz, gdy w badaniu klinicznym uzyskano medianę PFS przekraczającą 1 rok dla populacji chorych wcześniej leczonych kryzotynibem. Czas całkowitego przeżycia to ponad 34 miesiące.

Brygatynib vs cerytynib i alektynib

Oprócz brygatynibu, do leczenia chorych na NDRP ALK+ opornego na kryzotynib zarejestrowano także cerytynib i alektynib. Wyniki porównania skuteczności tych trzech leków ukazały się w 2019 r. na łamach „Current Medical Research & Opinion” (Recamp i wsp.). Do porównania skuteczności brygatynibu, cerytynibu i alektynibu u chorych na NDRP opornego na kryzotynib wykorzystano indywidualne dane każdego chorego z korektą na czynniki rokownicze (ang. matching-adjusted indirect comparison, MAIC) z badania klinicznego ALTA z brygatynibem, badań ASCEND-1 i ASCEND-2 z cerytynibem oraz NP28761 i NP28673 z alektynibem. Porównywano obiektywny odsetek odpowiedzi (ORR), przeżycie wolne od progresji choroby (PFS) i przeżycie całkowite (OS). Co wykazano?

„Skuteczność leczenia w zakresie PFS były w przypadku brygatynibu znamiennie statystycznie lepsza w porównaniu z alektynibem (wydłużenie mediany PFS o 8-9 miesięcy, zmniejszenie ryzyka progresji o 39-44 proc.) jak i w porównaniu z cerytynibem (wydłużenie mediany PFS o 9-11 miesięcy, zmniejszenie ryzyka progresji o 62-67 proc.). Co istotne, dla obecnych okresów obserwacji w analizowanych badaniach wykazano również poprawę w zakresie OS dla brygatynibu w porównaniu z cerytynibem (wydłużenie mediany OS o 13 miesięcy, znamienne statystycznie zmniejszenie ryzyka zgonu o 67 proc.). Oczywiście ze względu na pośredni charakter omawianej analizy dane te należy interpretować z pewną dozą ostrożności” — przytacza wyniki analizy Recamp prof. Rodryg Ramlau.

Dobry profil bezpieczeństwa brygatynibu

W przeprowadzonej przez Huang J. i wsp. analizie sieciowej (MAIC) odsetek przerwań terapii z powodu działań niepożądanych dla brygatynibu był porównywalny jak dla cerytynibu i alektynibu (brak znamiennej różnicy statystycznej). Najczęstsze działania niepożądane obejmowały nudności, biegunkę i zmęczenie. W zakresie ciężkich działań niepożądanych, u 3 proc. chorych odnotowano wczesną toksyczność płucną w stopniu trzecim lub wyższym. Do całkowitego zaprzestania leczenia brygatynibem ze względu na wystąpienie działań niepożądanych doszło w przypadku 3 proc. chorych otrzymujących mniejszą dawkę leku i 8 proc. chorych otrzymujących wyższą dawkę.

„Pamiętajmy, że działania niepożądane to działania w pierwszym i drugim stopniu. I to jest argument przemawiający za tym, że leczenie brygatynibem jest generalnie dobrze tolerowane. Patrząc na zestawienie badań klinicznych leków z grupy inhibitorów ALK, myślę że istotnym elementem wskazującym na wysoką efektywność brygatynibu jest przede wszystkim mediana czasu wolnego od progresji choroby, ale również wysoka mediana czasu wolnego od progresji w obrębie OUN” — zwrócił uwagę prof. Ramlau.

Podsumowując, w trakcje leczenia kryzotynibem stosunkowo szybko dochodzi do progresji procesu nowotworowego, a szczególnie niekorzystna rokowniczo jest progresja w OUN.

„Brygatynib jest nowym inhibitorem ALK, zarejestrowanym w terapii chorych po leczeniu kryzotynibem. Cechuje się długim czasem trwania odpowiedzi na leczenie oraz wysoką penetracją do OUN. U chorych leczonych brygatynibem PFS i OS wydają się korzystne w porównaniu z innymi inhibitorami ALK drugiej generacji stosowanych u pacjentów, u których nastąpiła progresja po kryzotynibie. Może to wynikać zarówno z szerokiego spektrum aktywności brygatynibu wobec wtórnych mutacji w genie ALK, jak i wpływu na mechanizmy progresji niezależne od mutacji w tym genie” — uważa prof. Ramlau.

Profesor wskazuje, że odsetek przerwań terapii brygatynibem z powodu działań niepożądanych nie różni się w stosunku do innych inhibitorów ALK drugiej generacji. „Wprowadzenie brygatynibu do praktyki klinicznej będzie stanowiło dodatkową, cenną opcję leczenia u chorych z ALK + NDRP. Wartość kliniczną brygatynibu szczegółowo przedstawia opublikowany niedawno konsensus polskich ekspertów (Dziadziuszko i wsp., 2019). Jednocześnie brygatynib został uwzględniony w polskich wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, wydanych w 2019 r. przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej” — powiedział w podsumowaniu swojego wykładu prof. Ramlau.

Materiał powstał na podstawie wykładu wygłoszonego podczas sesji satelitarnej na konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca.