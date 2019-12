O czym powinni pamiętać pacjenci przyjmujący flozyny

W cukrzycy możemy mieć wiele terapii, ale bez systematycznej edukacji chorych lekarze nie osiągną celu terapeutycznego. W przypadku inhibitorów SGLT-2 (flozyn) istotne jest wytłumaczenie pacjentowi, że nadmiar glukozy wydalany jest z moczem. Jakie są z tego korzyści, jak te substancje wpływają na organizm — to właśnie lekarz powinien wyjaśnić osobie chorej w trakcie wizyty. Natomiast w kwestii edukacji diabetologicznej warto podkreślić kilka zasad, związanych ze stosowaniem flozyn.

Regularność w przyjmowaniu zalecanych flozyn. W wyniku ich działania dochodzi w organizmie do zmniejszenia stężenia glukozy we krwi oraz obniżenia ciśnienia tętniczego. Działają one ochronnie na układ sercowo-naczyniowy, pomagają zredukować masę ciała, dlatego bardzo ważna jest systematyczność w przyjmowaniu tych leków.

W wyniku ich działania dochodzi w organizmie do zmniejszenia stężenia glukozy we krwi oraz obniżenia ciśnienia tętniczego. Działają one ochronnie na układ sercowo-naczyniowy, pomagają zredukować masę ciała, dlatego bardzo ważna jest systematyczność w przyjmowaniu tych leków. Picie wody. Ma to szczególnie znaczenie u seniorów, u których wraz z wiekiem dochodzi do upośledzenia fizjologicznego odruchu pragnienia. Trzeba wytłumaczyć pacjentowi, że nie należy doprowadzać do momentu, kiedy chce mu się bardzo pić. Gdy w organizmie brakuje wody, przestawia się on na tryb jej racjonowania. Dlatego „kradnie” wodę z powierzchni stawowej, z krążków międzykręgowych i znajdujących się między nimi galaretowatych jąder miażdżystych, z mięśni i tkanki łącznej pleców, by „nawodnić” ważne narządy. Z tego względu należy pić płyny małymi porcjami, regularnie w ciągu całego dnia, zamiast jednorazowo w dużych ilościach. Warto unikać napojów gazowanych, ponieważ pochodzący z nich dwutlenek węgla, poprzez drażnienie zakończeń nerwowych w ścianie żołądka, hamuje uczucie pragnienia.

Bardzo ważne jest regularne korzystanie z toalety i niewstrzymywanie moczu. Mocz osoby chorej na cukrzycę zawiera duże ilości glukozy i jeśli będzie zalegał w pęcherzu, doprowadzi do rozwoju infekcji, np. zapalenia cewki moczowej, dróg moczowo-płciowych. Dlatego prośmy pacjentów, by obserwowali kolor swojego moczu — jeśli będzie ciemniejszy, trzeba zwiększyć ilość wypijanej wody. Zachowanie higieny ciała. W cukrzycy ważne jest nie tylko dbanie o higienę miejsc intymnych. Codziennie należy korzystać z prysznica, a nie z długich kąpieli w wannie. Trzeba też pamiętać o codziennej zmianie bielizny — najlepiej, by była to odzież bawełniana lub jedwabna, dopasowana do ciała, ale nie obcisła, tak by zachować przepływ powietrza. Dla osób z cukrzycą zaleca się stosowanie specjalnych preparatów do higieny intymnej, które łagodzą podrażnienia, stany zapalne, potliwość, a przede wszystkim neutralizują nieprzyjemny zapach. Taką higienę pacjenci powinni prowadzić minimum dwa razy na dobę, choć idealnie byłoby po każdym opróżnieniu pęcherza moczowego. Zalecane jest mycie wodą lub korzystanie z nawilżanych chusteczek higienicznych. Pacjentowi należy przypomnieć, aby w czasie zabiegów intymnych nie stosował gąbek ani myjek, które są siedliskiem bakterii. Do osuszania miejsc intymnych polecamy osobny ręcznik, może być jednorazowy.

Zobacz więcej Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

To, czego pacjenci mogą się spodziewać i, niestety, w diabetologii nie mówi się o tej dolegliwości, to nietrzymanie moczu. Temat istotny, zwłaszcza u osób przyjmujących flozyny. Szczególnie mężczyźni, obserwując częstomocz lub problemy z oddawaniem moczu, powinni skonsultować ten fakt z urologiem, ale w żadnym przypadku nie odstawiać leku. Kobiety w czasie miesiączki powinny częściej zmieniać podpaski lub tampony, nawet co 2-3 godziny. Te panie, które mają skłonność do infekcji dróg rodnych, w ogóle powinny zrezygnować z używania tamponów.

Jeśli nasi pacjenci korzystają z pływalni, warto im przypomnieć, że przed kąpielą należy umyć miejsca intymne. Kobiety powinny skorzystać z tamponu, jednak po zakończeniu pływania trzeba go wyjąć i podmyć się płynem do higieny intymnej. Ważne, by taka pacjentka była regularnie konsultowana przez ginekologa. Dodatkowe zalecenia dotyczą osób w podróży, zwłaszcza gdy korzystają z publicznej toalety. Uwrażliwiajmy pacjentów, by myli ręce zarówno przed, jak i po wyjściu z kabiny. Warto też, by stosowali jednorazowe nakładki na deskę sedesową.

Jeśli o tych aspektach będziemy mówić w trakcie edukacji, pacjent łatwiej wejdzie w proces terapii flozynami, będzie przestrzegał zaleceń i nie dojdzie do odstawienia leku, czego byśmy nie chcieli.

