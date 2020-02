NIL rekomenduje wprowadzenie zakazu organizowania imprez masowych w związku z epidemią koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Naczelna Izba Lekarska rekomenduje wprowadzenie zakazu organizacji imprez masowych. "Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa" - napisał prezes NRL Andrzej Matyja.

„Uważnie śledzimy doniesienia z całego świata o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, który dotarł do Europy. Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. To zadanie indywidualne dla każdego z nas - podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w przesłanym do mediów komunikacie. - To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi. To również zadanie dla rządzących, dlatego w imieniu środowiska lekarskiego zwracam się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie naszych rekomendacji, by:

jak najszybciej został wprowadzony zakaz organizacji imprez masowych,

nastąpiło odwołanie zbliżających się imprez,

zdecydowano o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na tego typu wydarzenia.

"Im szybciej ograniczymy możliwości rozprzestrzeniania się wirusa – m.in. minimalizując liczbę potencjalnych kontaktów, które sprzyjają szybkiemu roznoszeniu infekcji – tym lepiej. Z tego powodu zalecać należy też organizatorom wszelkich wydarzeń gromadzących licznych uczestników (m.in. spektakli, pokazów, wystaw, konferencji, koncertów) ich odwołanie do czasu uspokojenia się sytuacji epidemiologicznej w Europie i na świecie. Byłaby to ważna, dodatkowa reakcja na wezwanie Światowej Organizacji Zdrowia do wzmożenia wysiłków na rzecz powstrzymania koronawirusa. Skuteczne powstrzymanie koronawirusa wymaga radykalnych kroków. Postawmy mu tamę, póki jeszcze nie „zadomowił” się w naszym kraju” - apeluje Andrzej Matyja.

NRL przypomina również zasady, jakich należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko epidemii koronawirusa:

Przestrzegaj podstawowych zasad higieny – jak najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust zgięciem łokcia podczas kichania i kasłania.

Wirusy praktycznie w 100 proc. giną w kontakcie z mydłem, a zasłanianie nosa i ust przy kichaniu i kasłaniu ogranicza szerzenie się infekcji, dzięki czemu również chronimy inne osoby wokół nas.

Należy pamiętać, że po użyciu chusteczek higienicznych konieczne jest ich natychmiastowe wyrzucenie i umycie rąk.

Warto nosić ze sobą żel lub chusteczki dezynfekujące, które są wygodną metodą usunięcia zanieczyszczeń z dłoni.

W przypadku przeziębienia lub choroby powinniśmy nosić maski ochronne, aby nie zarażać innych.

Polegaj na sprawdzonych informacjach z wiarygodnych źródeł. Śledź komunikaty m.in.:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/aktualnosci-dot-wirusa-2019ncov/

Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

Światowej Organizacji Zdrowia: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Jeśli to możliwe, unikaj dużych skupisk ludzi.

Obserwuj swój stan zdrowia, w szczególności po pobycie w krajach, w których występują przypadki zakażeń koronawirusem, lub po kontakcie z osobami zakażonymi lub z podejrzeniem zakażenia.

Jeśli pojawią objawy grypopodobne (gorączka, bóle mięśni, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza, np. u lekarza pierwszego kontaktu, naraża innych pacjentów!

CZYTAJ TAKŻE: GIS: z podejrzeniem koronawirusa nie zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani na SOR

Jeśli to możliwe, nie planuj wyjazdów do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Zachowaj spokój i rozsądek.

Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem 800 190 590.

