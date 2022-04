Nowy termin realizacji pilotażu przeglądów lekowych

Decyzją ministra zdrowia zostaje wydłużony I etap pilotażu przeglądów lekowych. Organizacja pilotażu ma się zakończyć 15 maja 2022 r. - wynika z nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie.

Całościowy termin przeprowadzenia pilotażu zostaje wydłużony z 12 do 18 miesięcy. iStock

25 kwietnia opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych. Regulacja ma na celu przedłużenie organizacji pilotażu, której nie udało się przeprowadzić w zakładanym terminie.

Trzy etapy pilotażu przeglądów lekowych

Rozporządzenie w sprawie pilotażu przeglądów lekowych opublikowano w grudniu 2021 roku. Celem programu jest m.in. ograniczanie zjawiska wielolekowości w polskiej populacji. Pilotaż ma być realizowany w trzech etapach, na które składać się będą:

etap organizacji,

etap realizacji,

etap ewaluacji programu pilotażowego.

Zgodnie z zapisami dokumentu, organizacja pilotażu ma trwać do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia i ma obejmować dokonanie przez podmiot leczniczy wyboru realizatorów pilotażu oraz zawarcie umów na realizację pilotażu.

Organizacja pilotażu ma się zakończyć 15 maja 2022 r.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, dotychczas nie udało się przeprowadzić wszystkich niezbędnych czynności poprzedzających zawarcie umów o realizację pilotażu z realizatorami.

Jak przypomina resort zdrowia, zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia niezbędne jest uzyskanie od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji apteki opinii odnoszącej się do spełniania warunków lokalowych do prowadzenia pilotażu. Inspektor ma 30 dni na wydanie opinii, przez co nie udało się przeprowadzić wszystkich niezbędnych czynności na etapie organizacji pilotażu.

W związku z tym MZ proponuje wydłużyć termin organizacji pilotażu, wskazując jako dzień graniczny 15 maja 2022 r.

Wydłużony będzie również okres ewaluacji pilotażu przeglądów lekowych

Z uwagi na wydłużenie okresu organizacji projekt wydłuża również całościowy termin przeprowadzenia pilotażu z 12 do 18 miesięcy. “Bez zmian pozostanie natomiast 6-miesięczny termin realizacji pilotażu” - zaznacza resort.

“Wydłużenie również okresu ewaluacji pilotażu o dodatkowe miesiące wynika z obserwacji tempa prac nad pierwszym etapem pilotażu, a zatem jego organizacji, co pozwala antycypować potencjalne zagrożenie tym, że również pierwotnie przewidziany 3-miesięczny termin ewaluacji pilotażu może nie zostać zachowany, zatem projektodawca ze względów ostrożnościowych proponuje termin ten wydłużyć. Jest to termin maksymalny, co oznacza, że etap może zamknąć się w terminie krótszym, w tym nawet pierwotnie przewidzianym w nowelizowanym rozporządzeniu” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

