Nowy lek dla chorych z HER2-dodatnim rakiem piersi zarejestrowany przez KE

Komisja Europejska zatwierdziła lek trastuzumab emtanzyna do leczenia uzupełniającego chorych z HER2-dodatnim rakiem piersi po leczeniu neoadjuwantowym.

Komisja Europejska zatwierdziła lek trastuzumab emtanzyna do stosowania w monoterapii dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium, u których występuje inwazyjna choroba resztkowa w piersi i (lub) przerzuty w węzłach chłonnych, po przedoperacyjnej terapii zawierającej taksoid i lek anty-HER2.

HER2-dodatni rak piersi jest agresywną postacią tego nowotworu, który szybko się rozwija i częściej daje przerzuty, ale jednocześnie dobrze reaguje na tzw. terapię ukierunkowaną molekularnie.

"Optymalne leczenie ma kluczowe znaczenie dla każdej pacjentki z rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, gdy możliwe jest wyleczenie tej choroby" – powiedział dr Levi Garraway, dyrektor ds. medycznych firmy Roche i kierownik ds. globalnego rozwoju produktu. – Rejestracja leku trastuzumab emtanzyna umożliwi znacznie większej liczbie kobiet z HER2-dodatnim wczesnym rakiem piersi otrzymanie leczenia transformującego, które może zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby".

Leczenie neoadjuwantowe ma na celu nie tylko zmniejszenie rozmiarów guza, aby ułatwić jego operacyjne usunięcie i przeprowadzenie zabiegu oszczędzającego, ale również całkowitą eradykację komórek nowotworowych. Natomiast celem leczenia uzupełniającego jest wyeliminowanie wszystkich pozostałych komórek nowotworowych z organizmu, aby zredukować ryzyko nawrotu raka. U osób z resztkową chorobą po leczeniu neoadjuwantowym rokowanie jest gorsze niż u pacjentek bez wykrywalnej choroby.

Informacje na temat leku trastuzumab emtanzyna

Trastuzumab emtanzyna jest koniugatem przeciwciała z lekiem (Antibody Drug Conjugate, ADC), opracowanym w celu dostarczania chemioterapeutyku bezpośrednio do HER2-dodatnich komórek nowotworowych, co potencjalnie ogranicza uszkodzenia zdrowych tkanek. Łączy on w sobie aktywność dwóch różnych leków przeciwnowotworowych połączonych stabilnym łącznikiem: zdolność trastuzumabu do łączenia się z komórkami wykazującymi ekspresję receptora HER2 oraz właściwości cytotoksyczne leku DM1.

To jedyny ADC zatwierdzony do stosowania w monoterapii w ponad 100 krajach, w tym w USA i UE, w leczeniu osób z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi, u których wcześniej stosowano trastuzumab i chemioterapię opartą na taksoidzie, osobno lub w połączeniu, oraz w 27 krajach świata w leczeniu uzupełniającym osób z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium, z resztkową chorobą inwazyjną po leczeniu neoadjuwantowym, które obejmowało trastuzumab oraz chemioterapię opartą na taksoidzie. Terapia ta znajduje się m.in. w wytycznych Międzynarodowej Konferencji na temat Raka Piersi St Gallen, AGO, ESMO i NCCN.

Od 1 stycznia 2020 r. lek trastuzumab emtanzyna jest dostępny dla polskich pacjentek w programie lekowym "B.9. Leczenie raka piersi". CZYTAJ WIĘCEJ: Nowa lista refundacyjna od 1 stycznia 2020 - zmiany w programach lekowych.