Nowoczesne technologie w służbie diagnostyki obrazowej

Zgodnie z międzynarodowymi i polskimi zaleceniami towarzystw naukowych, badania obrazowe stanowią kluczowy element diagnostyki schorzeń reumatycznych. Na rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania, które nie tylko zwiększają skuteczność obrazowania oraz wydajność rezonansu magnetycznego, ale polepszają również komfort badanych i warunki pracy personelu medycznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W ciągu ostatnich 30 lat nastąpiła znaczna poprawa w dostępie pacjentów reumatologicznych do innowacyjnego leczenia. Jest ono tym skuteczniejsze, im szybciej zostanie zastosowane. W polskim systemie ochrony zdrowia wczesna diagnostyka chorób reumatycznych stanowi jednak nadal duży problem. Eksperci podkreślają, że w większości przypadków od pojawienia się pierwszych objawów schorzenia do ustalenia rozpoznania mija od kilku miesięcy do nawet kilku lat. W tym czasie pacjent często odwiedza gabinety wielu specjalistów, nie otrzymując efektywnej pomocy.

Zobacz więcej Badanie MR barku za pomocą Ingenia Ambision - Coronal T2w TSE FatSat https://www.mriclinicalcasemap.philips.com/

Według danych pochodzących ze sprawozdań świadczeniodawców dla Narodowego Funduszu Zdrowia, w latach 2015-2017 na choroby zapalne stawów chorowało w Polsce ok. 580 tys. osób.

Standardy wykorzystania MR w reumatologii

W 2015 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i Polskie Towarzystwo Radiologiczne opublikowały wspólne rekomendacje dotyczące wykorzystania rezonansu magnetycznego (MR) w diagnostyce reumatologicznych chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Dokument porządkuje standardy wykonania MR, a także precyzuje, jakie dane o pacjencie powinno zawierać skierowanie na badanie (m.in. związane z przeciwwskazaniami do niego) oraz jak chory ma być przygotowany do samej procedury. W diagnostyce obrazowej w reumatologii korzysta się także z badań ultrasonograficznych i radiograficznych.

Rezonans magnetyczny jest stosowany zazwyczaj w diagnozowaniu spondyloartropatii, reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i wszystkich schorzeń reumatycznych przebiegających z zajęciem struktur narządu ruchu. Samo badanie jest niestety czasochłonne i mało komfortowe dla pacjenta. Czy nowoczesne technologie są w stanie to zmienić?

Oszczędność czasu i wzrost wydajności

Ingenia Ambition to system rezonansu magnetycznego z obsługą bezhelową, opracowany przez firmę Philips i coraz szerzej wykorzystywany w praktyce klinicznej. Według informacji producenta, obecnie jest użytkowany w ponad 120 placówkach na świecie. System wyposażono w szczelny magnes BlueSeal, wypełniony znacznie zmniejszoną ilością helu, dzięki czemu wyeliminowano konieczność jego uzupełniania. To rozwiązanie przyniosło oszczędność czasu i wzrost wydajności w pracy urządzenia.

Zastosowane w systemie innowacje pozwalają ponadto na przyspieszenie skanowania, a więc i szybsze wykonanie samego badania. Trwa ono o połowę krócej w porównaniu z dostępnymi na rynku innymi systemami.

Ingenia Ambition wykorzystuje oprogramowanie ScanWise Implant – przydatne podczas wykonywania MR u pacjentów z implantami. Technik obsługujący system wprowadza do oprogramowania parametry wskazane przez producenta implantu, a ScanWise Implant automatycznie je konfiguruje oraz monitoruje ich wartości podczas badania. Umożliwia to więc kwalifikację do rezonansu magnetycznego szerszej grupy pacjentów.

Poprawa wizualizacji

„Dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream oraz funkcji Compressed SENSE system Ingenia Ambition zapewnia znakomitą wizualizację tkanek miękkich i kości, pozwalając uwidocznić nawet najdrobniejsze detale anatomiczne struktury kostnej, chrząstki i łąkotki. W aparacie zastosowano o połowę słabsze pole magnetyczne (1,5 T), a mimo to można uzyskać obrazy 3D o rozdzielczości izotropowej poniżej milimetra (0,7 mm lub mniej) w czasie krótszym niż 5 minut i z doskonałym stosunkiem sygnału do szumu” – informuje producent.

Funkcja Compressed SENSE skraca proces obrazowania wszystkich struktur anatomicznych, zarówno 2D, jak i 3D. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu bezkontaktowego systemu monitorowania pacjenta, skracającego czas potrzebny na jego ułożenie. Krótszy czas badania nie oznacza jednak pogorszenia jakości obrazowania.

Z myślą o komforcie pacjenta

Sam system zawiera także wiele udogodnień, które poprawiają komfort pacjenta, np. możliwość wyboru oświetlenia, rodzaju odtwarzanej muzyki i elementów graficznych, za pomocą których pacjent jest informowany o przebiegu badania.

Funkcja Compressed SENSE skraca czas obrazowania, a więc też wstrzymywania oddechu przez badanego do mniej niż 5 s, przy porównywalnej jakości obrazowania serca i jamy brzusznej.

Innowacyjny magnes BlueSeal

System Ingenia Ambiton jest wyposażony w magnes BlueSeal, który wykorzystuje technologię mikrochłodzenia. Jej główną zaletą jest zmniejszenie ilości ciekłego helu, używanego w procesie chłodzenia, z 1500 litrów (wykorzystywanych przez konwencjonalne magnesy) do jedynie 7 l. Ta niewielka ilość zostaje w procesie produkcji umieszczona i uszczelniona w magnesie, co zapobiega ulotnieniu się helu. Nowoczesna technologia ma tutaj bezpośrednie przełożenie na praktykę kliniczną, ponieważ pozwala na krótsze przerwy pomiędzy badaniami, a sam magnes jest tańszy w eksploatacji.

Czy ta niewielka ilość helu wystarczy do tego, by magnes działał nawet całą dobę i osiągnął moc wystarczającą do dobrej jakości obrazowania? Twórcy rozwiązania zapewniają, że wykorzystany w produkcji mechanizm uszczelnienia daje absolutną pewność, że hel nie będzie się ulatniał. Praktyka kliniczna dowiodła, że nawet tak niewielka ilość helu zapewnia urządzeniu wydajność i precyzję, porównywalną do jego konwencjonalnych, helowych odpowiedników. Przykładem jest brak różnic w rozdzielczości uzyskanych skanów.

„Magnes Ingenia Ambition 1,5 tesli to technologia rezonansu magnetycznego następnej generacji. Łączy w sobie najważniejsze aspekty skutecznego systemu rezonansu magnetycznego. Zaproponowane przez Philips rozwiązanie zmierza w kierunku koncepcji rezonansu magnetycznego z obsługą prawie bezhelową” – mówi Constantino Pena, dyrektor medyczny ds. obrazowania naczyniowego Szpitala Baptystów, Instytutu Kardiologicznego i Naczyniowego w Miami.

Wykorzystanie systemu Ingenia Ambition w pediatrii

System Ingenia Ambition znalazł zastosowanie w diagnostyce obrazowej również w pediatrii, w której dbałość o dobrostan chorego i szybkość procedur są szczególnie ważne. Nowoczesne urządzenie firmy Philips jest od 2019 r. wykorzystywane m.in. w Szpitalu Dziecięcym w okręgu Altona w Hamburgu.

Placówka specjalizuje się w procedurach diagnostyki obrazowej wykonywanych u pacjentów od wieku noworodkowego do pełnoletności. Rezonans magnetyczny jest tam stosowany w diagnostyce schorzeń neurologicznych, ortopedycznych i gastroenterologicznych. Dla małych pacjentów mają istotne znaczenie: krótszy czas badania, precyzja obrazowania oraz dodatkowe funkcjonalności, poprawiające komfort dzieci, które muszą pozostawać w bezruchu przez ok. 30 minut.

„Dzieci do 5. roku życia poddajemy przed badaniem sedacji, aby mieć pewność, że przetrwają je w bezruchu. Pacjentom starszym, do ok. 13. r.ż. wystarczy nadzór pracownika medycznego i dodatkowe funkcjonalność systemu, pomagające im zachować spokój i skupienie. Najstarsze dzieci są w trakcie badania traktowane jak dorośli. System Ingenia Ambiton pozwala odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby pacjentów w każdym wieku” – zapewnia dr Carl-Martin Junge, kierownik Oddziału Radiologii Pediatrycznej Dziecięcego Szpitala w Altonie.