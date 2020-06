Nowoczesne leczenie chłoniaka Hodgkina

Jakie schematy leczenia są stosowane u chorych na chłoniaka Hodgkina?

Leczenie chorych na chłoniaka Hodgkina zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania nowotworu. W postaci wczesnej stosuje się chemioterapię z uzupełniającą radioterapią. Taka terapia pozwala na wyleczenie ok. 95 proc. chorych. Tylko u nielicznej grupy pacjentów z wczesną postacią choroby dochodzi do powikłań leczenia.

Z kolei u pacjentów z zaawansowaną postacią chłoniaka Hodgkina mamy możliwość zastosowania w pierwszej linii leczenia jednego z dwóch schematów: ABVD lub BEACOPP. U większości chorych stosuje się schemat ABVD, gdyż mimo że skuteczność tego leczenia jest trochę mniejsza niż schematu BEACOPP, jest za to znacznie mniej toksyczne. Terapia pierwszej linii jest skuteczna u niemal 80-85 proc. chorych. Pozostali pacjenci mają problem z uzyskaniem całkowitej remisji lub szybko następuje u nich progresja choroby (w ciągu 3 miesięcy od zakończenia leczenia). Są to chorzy pierwotnie oporni na leczenie. U kolejnych 10-15 proc. do wznowy choroby dochodzi później.

W sumie ok. 200 chorych rocznie wymaga drugiej linii leczenia z konsolidacją za pomocą wysoko dawkowanej chemioterapii, wspomaganej przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych (tzw. autologiczna transplantacja szpiku). Staramy się identyfikować tych chorych w momencie diagnozy, badając metaboliczną objętość guza czy oceniając wczesną odpowiedź na zastosowane leczenie za pomocą badania PET. Narzędzia te nie są jednak doskonałe i na razie nie jesteśmy w stanie zrobić tego z dużą precyzją. Według danych POLTRANSPLANT-u u większości tych chorych (w 2018 roku 123 chorych) przeprowadza się transplantacje, Jednak nie u wszystkich udaje się doprowadzić do wykonania transplantacji (nie uzyskują oni adekwatnej odpowiedzi na leczenie II linii) lub jeśli uda się ją przeprowadzić, to niestety dochodzi do wznowy choroby.

Co zwiększa ryzyko nawrotu choroby po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych?

Pierwszym czynnikiem ryzyka jest pierwotna oporność na leczenie chłoniaka Hodgkina. U pacjenta nie udaje się wówczas uzyskać odpowiedzi na leczenie pierwszej linii albo po uzyskaniu tej odpowiedzi dochodzi do wznowy choroby w ciągu 3 miesięcy od zakończenia terapii. Kolejnymi czynnikami są: nawrót choroby z remisją trwającą krócej niż 12 miesięcy po zakończeniu leczenia pierwszej linii oraz umiejscowienie pozawęzłowe przed rozpoczęciem stosowania terapii ratunkowej.

Jakie są rokowania u pacjentów z progresją lub nawrotem chłoniaka Hodgkina, u których zastosowano ASCT?

Rokowania u takich pacjentów są złe. Są to pacjenci wysokiego ryzyka i uzyskanie u nich trwałej remisji jest trudne. Mediana przeżycia osób, u których nastąpiła progresja lub nawrót po transplantacji, nie przekracza 2 lub 3 lat. A rokowanie jest tym gorsze, im wcześniej wystąpi nawrót. Strategia hematologów powinna więc zakładać niedopuszczenie do wznowy choroby po autologicznej transplantacji szpiku.

Czy istnieją strategie terapeutyczne obniżające ryzyko nawrotu chłoniaka Hodgkina po autologicznej transplantacji szpiku?

W ostatnim czasie zostały opublikowane wyniki badania AETHERA, w którym wzięli udział chorzy z wysokim ryzykiem wznowy chłoniaka Hodgkina, poddani autologicznej transplantacji szpiku. Zastosowanie brentuksymabu vedotin pozwoliło zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby u prawie połowy uczestników badania w porównaniu z pacjentami, którzy takiego leczenia nie otrzymali. Są to wyniki 5-letnich obserwacji. Korzyść z tego leczenia jest więc bardzo duża.

Wykazano także, że im więcej czynników ryzyka nawrotu choroby, tym korzyść z leczenia brentuksymabem jest większa. W związku z tym terapia brentuksymabem u pacjentów z wysokim ryzykiem wznowy chłoniaka Hodgkina, po wykonaniu ASCT, jest uwzględniona w zaleceniach organizacji onkologicznych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych (jak ESMO czy NCCN). Zgodnie z rekomendacjami, leczenie brentuksymabem kontynuuje się do 16 cykli. Liczba podanych cykli ma też znaczenie — u chorych, u których nie udało się z różnych względów dokończyć leczenia, odpowiedź na nie była gorsza. Takie leczenie pozwala na redukcję ryzyka wznowy. Lek ten więc utrzymuje poprzednio uzyskany efekt leczenia. Dlatego można powiedzieć, że leczenie brentuksymabem jest terapią konsolidującą dobry efekt terapeutyczny.

Na czym polega działanie brentuksymabu?

Brentuksymab należy do nowych, tzw. inteligentnych cząstek. Jest to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD30, który znajduje się na komórkach chłoniaka Hodgkina. Przeciwciało to jest sprzężone z toksyną komórkową — jednometylowaną aurystatyną E (MMAE). Brentuksymab, po połączeniu z antygenem CD30, wnika do wnętrza komórki nowotworowej, gdzie pod wpływem proteinaz komórkowych dochodzi do rozpadu przeciwciała i uwolnienia toksyny. W efekcie toksyna niszczy aparat kariokinetyczny komórki nowotworowej, która nie może już dalej się dzielić i ginie. Brentuksymab działa więc selektywnie na komórki nowotworowe.

Uwolniona toksyna jest później usuwana z organizmu, co powoduje pewne działania uboczne, jednak stosunkowo łagodne. Najbardziej uciążliwa dla pacjentów polineuropatia jest odwracalna. W tym przypadku korzyść z leczenia znacznie przewyższa ewentualne powikłania z nim związane.

Czy w Polsce jest refundowane leczenie brentuksymabem u pacjentów z wysokim ryzykiem wznowy chłoniaka Hodgkina, u których zastosowano ASCT?

W Polsce program lekowy nie pozwala na zastosowanie brentuksymabu u chorych wysokiego ryzyka po autologicznej transplantacji szpiku. Aby pacjent mógł skorzystać z takiej terapii, musi u niego niestety dojść do wznowy choroby.

Z kolei u pacjentów, u których dojdzie do wznowy po leczeniu brentuksymabem, jedyną opcją terapeutyczną jest immunoterapia. Jest ona skuteczna u 30-40 proc. chorych. Trzeba dodać, że immunoterapia ponownie uwrażliwia chorych na stosowanie klasycznej chemioterapii. To bardzo ciekawa obserwacja, sugerująca możliwość uzyskania odpowiedzi nawet w przypadku progresji choroby w trakcie immunoterapii. Wydaje się, iż ta forma leczenia na tyle zmienia odpowiedź układu odpornościowego, że klasyczna chemioterapia ponownie zaczyna być skuteczna.

Jakie są rokowania u pacjentów, u których nie można zastosować terapii brentuksymabem vedotin?

W praktyce rokowanie u osób, u których nastąpiła progresja lub nawrót choroby po autotransplantacji, zależy od tego, czy uda się uzyskać kolejną remisję za pomocą tzw. leczenia pomostowego, tak aby móc wykonać allogeniczną transplantację szpiku (od dawcy). Przeżycie chorych, którzy z różnych względów nie są kandydatami do transplantacji allogenicznej i w związku z tym nie można u nich, z uwagi na kryteria refundacyjne, zastosować brentuksymabu vedotin lub inhibitorów punktów kontrolnych układu odpornościowego (immunoterapii za pomocą przeciwciał anty-PD1), jest często krótsze niż rok. Należy podkreślić, że istnieje doniesienie, wskazujące na możliwość uzyskania u części chorych (ok. 10 proc.) trwałego wyleczenia bez następowej transplantacji allogenicznej.

Czy sytuacja pacjentów z chłoniakiem Hodgkina w Polsce różni się od sytuacji tych chorych w innych krajach europejskich i na świecie?

Sytuacja chorych na chłoniaka Hodgkina w Polsce nie jest zła ale daleko jej do tej jakiej byśmy oczekiwali. Mają oni dostęp do wszystkich nowoczesnych leków, ale z pewnymi istotnymi ograniczeniami dotyczącymi możliwości ich zastosowania. Pierwszym jest wspomniany wcześniej brak refundacji terapii brentuksymabem u pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko nawrotu choroby po autologicznej transplantacji szpiku.

Drugie ograniczenie dotyczy możliwości zastosowania immunoterapii. Zgodnie z programem lekowym, w Polsce mogą być jej poddani tylko pacjenci, u których doszło do wznowy po autologicznej transplantacji szpiku.

O kim mowa

Prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

