Nowe otwarcie czy kontynuacja polityki poprzednika?

Dr n. ekon. Adam Niedzielski, dotychczasowy prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zastąpił na stanowisku ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Pierwszy raz od 16 lat stery resortu przejął nie lekarz, ale ekonomista. Jakie nadzieje z tą nominacją wiążą przedstawiciele zawodów medycznych?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

17 sierpnia o swojej rezygnacji ze stanowiska wiceministra zdrowia poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Janusz Cieszyński, odpowiedzialny w resorcie m.in. za informatyzację sektora opieki zdrowotnej. Dzień później podał się do dymisji minister prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski. Podczas konferencji prasowej zadeklarował, że wraca do pracy klinicysty w Narodowym Instytucie Kardiologii, ale nadal pozostanie aktywny w sferze publicznej jako poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Zobacz więcej W fotelu szefa Ministerstwa Zdrowia lekarza zastępuje ekonomista. Prof. Łukasz Szumowski znany był jako człowiek dialogu. Czego środowisko oczekuje od Adama Niedzielskiego? Fot. Tomasz Jastrzębowski/Reporter

Po tych komunikatach ruszyła giełda nazwisk. Wybór Adama Niedzielskiego, który choć zawodowo związany z ochroną zdrowia, nie jest jednak medykiem, dla części środowiska mógł być zaskoczeniem. Od lat stanowisko ministra zdrowia piastował bowiem zazwyczaj lekarz (zwykle mężczyzna). Warto pamiętać, że dla Adama Niedzielskiego, zarządzającego Narodowym Funduszem Zdrowia podczas pandemii, kierowanie tym resortem to nie terra incognita. „Puls Medycyny” poprosił o komentarz do tej nominacji przedstawicieli największych grup zawodowych w ochronie zdrowia. Jak oceniają kierowanie Ministerstwem Zdrowia przez prof. Łukasza Szumowskiego? Czego oczekują od ministra Adama Niedzielskiego?

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej:

Nowy minister zdrowia dr Adam Niedzielski podjął się bardzo trudnego zadania w kluczowym resorcie, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kraju i jego obywateli — zdrowotne i ekonomiczne. Koronawirus obnażył wszystkie słabości systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy świadkami niebezpiecznego zjawiska — spychania na margines rzeszy pacjentów niezakażonych, ale z przewlekłymi schorzeniami i dolegliwościami, których nie wolno bagatelizować. W zderzeniu z niewydolnym systemem często i pacjenci, i medycy są bezradni. O czym głośno mówimy i na co zwracamy uwagę.

Od nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oczekujemy nie tylko pilnego przedstawienia strategii walki z COVID-19, ale przede wszystkim strategii jak najszybszego wdrożenia takiego modelu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w którym koronawirus nie będzie przesłaniał innych, często dramatycznych problemów medycznych. One istnieją i odłożone w czasie dadzą o sobie znać ze zdwojoną mocą. Stany nagłe, choroby przewlekłe — kardiologiczne, onkologiczne, problemy psychiatryczne, zwłaszcza dzieci i młodzieży, nie zaczekają, aż poradzimy sobie z pandemią.

Od początku tego roku lekarze i cały personel medyczny, a przede wszystkim pacjenci są poddawani wyjątkowej próbie. Do problemów, które od lat nękają ochronę zdrowia (brak funduszy, personelu czy aparatury, a także biurokracja, złe rozwiązania organizacyjne i prawne), doszła pandemia COVID-19. Zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym zawsze dochodzi do wzrostu zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. Splot tych zakażeń może spowodować załamanie systemu ochrony zdrowia. Chcemy dobrze przygotować się do tej walki o zdrowie i życie naszych pacjentów. Bardzo też liczymy na realne wsparcie ze strony nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Wiemy, że problemów jest wiele i nie rozwiąże się ich z dnia na dzień, ale jesteśmy przekonani, że tylko szczere i otwarte, partnerskie rozmowy oraz wspólne podejmowanie inicjatyw może doprowadzić do trafnych decyzji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prof. Andrzej Matyja: Lekarze i pacjenci czekają na szybkie i mądre decyzje nowego ministra zdrowia

POLECAMY TAKŻE opinie przedstawicieli innych zawodów medycznych:

Zofia Małas, prezes NRPiP: Oby nie zmieniła się jakość dialogu z resortem zdrowia

Piotr Dymon, przewodniczący OZZRM: Ratownicy medyczni będą zabiegać o poprawę wynagrodzeń i ustawę o zawodzie

Dr Maciej Krawczyk, prezes KRF: Pilną sprawą dla fizjoterapeutów jest wzrost wyceny procedur rehabilitacyjnych

Alina Niewiadomska, prezes KRDL: Diagności chcieliby wreszcie doczekać się ustawy o medycynie laboratoryjnej

Prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS: Jest nadzieja na współpracę ministerstwa ze środowiskiem stomatologów

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA: Farmaceuci także liczą na finalizację ustawy o ich zawodzie