Nowa lista powiatów "czerwonych" i "żółtych", objętych obostrzeniami

Uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych może mieć zagrażający życiu przebieg

Latem owady z rodzaju błonkoskrzydłych są bardzo aktywne, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla osób uczulonych na ich jad. Choć ten rodzaj alergii występuje bardzo rzadko, to może mieć on bardzo dramatyczny przebieg. "Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych stanowi od 1,5 do 3 proc. wszystkich rodzajów alergii, w zależności od przyjętych kryteriów, tzn. w zależności od siły reakcji, którą wyzwala jad u pacjenta. Jednocześnie jest to jedna z tych form alergii, która może prowadzić do bardzo ciężkich reakcji, do zgonu włącznie" – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.