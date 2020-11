Nowa jakość insulinoterapii i monitorowania glikemii zmieniają życie chorych na cukrzycę

Podczas wirtualnego spotkania edukacyjnego zorganizowanego przy wsparciu firm Abbott oraz Novo Nordisk eksperci zajmujący się leczeniem chorych z cukrzycą typu 1 lub 2 omówili przypadki pacjentów, u których zastosowanie intensywnej czynnościowej insulinoterapii z wykorzystaniem nowoczesnych ultraszybko i ultradługo działających analogów insuliny oraz wprowadzenie systemu ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania zmieniło przebieg choroby i doprowadziło do poprawy jakości życia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W ostatnich latach intensywna czynnościowa insulinoterapia zmienia się bardzo dynamicznie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pacjenci mogą dokładniej dozować dawki insulin, dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb i aktywności. Z kolei stosowanie systemu monitorowania glikemii FreeStyle Libre pozwala na pełniejszy obraz zmienności glikemii oraz zwiększenie częstości pomiarów, a przez to lepszą kontrolę choroby i uniknięcie groźnych dla życia powikłań.

Dozowanie insuliny staje się coraz dokładniejsze

„Dziś, dzięki precyzyjniejszym narzędziom, które pozwalają w sposób bardziej fizjologiczny dozować insulinę - nowym penom - możemy skuteczniej i bezpieczniej leczyć chorych. W latach 90. XX w. stosowaliśmy wstrzykiwacze, które pozwalały dozować insulinę z dokładnością do 2, później do 1 jednostki. Obecnie dysponujemy wstrzykiwaczami umożliwiającymi dozowanie insuliny z dokładnością do 0,5 jednostki. Idea intensywnej czynnościowej insulinoterapii jest podobna do terapii pompowej (w osobistej pompie insulinowej) i wiele z niej możemy odwzorować" – powiedziała prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.

Monitorowanie glikemii przechodzi rewolucję

Ciągłe monitorowanie glikemii stało się w ostatnich latach podstawowym narzędziem identyfikacji zmienności glikemii i doboru określonych terapii w oparciu o pełniejszy zakres danych.

System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania ułatwia pracę klinicystów i daje im możliwość zdalnego dostępu do danych udostępnianych przez pacjentów. Rozwój tej technologii sprawił, że korzystanie z niej staje się standardem postępowania także w Polsce.

Możliwości interpretacyjne, edukacyjne i łatwość stosowanej metody sprawiają, że beneficjentami systemu monitorowania glikemii mogą być także wszyscy dorośli chorujący na cukrzycę typu 1 lub typu 2. Nawet w przypadku pacjentów niestosujących insulinoterapii, u których występują wysokie glikemie, aspekt edukacyjny, wynikający ze stosowania systemu ciągłego monitorowania glikemii, staje się bardzo istotny.

W spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym przy wsparciu firm Abbott oraz Novo Nordisk udział wzięli:

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu, która zaprezentowała historię pacjentki z wieloletnią cukrzycą typu 1 i znaczącą zmiennością glikemii;

z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu, która zaprezentowała historię pacjentki z wieloletnią cukrzycą typu 1 i znaczącą zmiennością glikemii; dr. n. med. Bogumił Wolnik z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK w Gdańsku, który przedstawił przypadek pacjenta z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo- naczyniowym.

z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK w Gdańsku, który przedstawił przypadek pacjenta z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo- naczyniowym. prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJ CM w Krakowie, który zaprezentował przypadek pacjenta z cukrzycą typu 1 i zakażeniem COVID-19.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi przypadkami i postępowaniem terapeutycznym zaproponowanym przez ekspertów pod poniższym linkiem: https://vimeo.com/user10833683/download/461808395/0ce4a346d4

2020 Abbott. FreeStyle Libre oraz powiązane z nimi znaki firmowe są własnością firmy Abbott. ADC- 30699 v1.0