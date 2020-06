Noszenie masek kluczowe dla powstrzymania epidemii COVID-19 [BADANIA]

Noszenie maseczek bardzo skutecznie powstrzymuje przenoszenie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 z człowieka na człowieka – wynika z analizy, którą publikuje pismo "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Naukowcy pod kierunkiem prof. Renyi Zhanga z Texas A&M University analizowali ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 na podstawie trendów szerzenia się zakażeń oraz działań podjętych na rzecz powstrzymania epidemii w Chinach, we Włoszech i w Nowym Jorku. Wyliczyli, że stosowanie maseczek na twarz ograniczyło liczbę zakażeń o ponad 78 tys. we Włoszech w okresie od 6 kwietnia do 9 maja i o ponad 66 tys. w Nowym Jorku w okresie od 17 kwietnia do 9 maja.

Zdaniem prof. Renyi Zhanga z Texas A&M Universitynoszenie masek jest kluczowe w walce z epidemią COVID-19. iStock

Noszenie masek ochronnych ogranicza liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

"Nasze wyniki jasno wskazują, że przenoszenie wirusa drogą powietrzną poprzez aerozole z dróg oddechowych jest dominującą drogą rozprzestrzeniania się wirusa. (...) Doszliśmy do wniosku, że noszenie masek w przestrzeni publicznej należy do najskuteczniejszych metod transmisji wirusa między ludźmi" - powiedział Zhang.

Zdaniem badacza noszenie maseczek łącznie z zachowaniem dystansu pomiędzy ludźmi i innymi procedurami stanowią metody dające największe prawdopodobieństwo powstrzymania pandemii COVID-19.

Zdaniem współautora pracy prof. Mario Moliny z University of California w San Diego, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1995 r., najnowsze badanie pozwoliło ustalić bardzo wyraźnie, że noszenie masek nie tylko zapobiega przenoszeniu się kropelek z wirusem wydanych podczas kaszlu na niezakażone osoby, ale też jest kluczowe, by zapobiegać wdychaniu przez te osoby maleńkich kropelek emitowanych przez osoby chore podczas mówienia. Kropelki te mogą utrzymywać się w powietrzu przez kilkadziesiąt minut i przenosić na parę metrów.

Prof. Zhang podkreśla, że z pracy jego zespołu płynie jasny przekaz dla ludzi na całym świecie, że noszenie masek jest kluczowe w walce z epidemią COVID-19.

"Utrzymywanie dystansu i mycie rąk trzeba kontynuować, ale nie jest to wystarczająca ochrona" - podsumował badacz.

