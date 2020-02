NIZP-PZH: 10 zgonów z powodu grypy w styczniu 2020 r.

W styczniu zanotowano w Polsce 544 tys. 63 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz 10 zgonów z powodu grypy – wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Z kolejnych meldunków epidemiologicznych NIZP-PZH wynika, że od 1 do 7 stycznia zanotowano w Polsce 89 tys. 211 przypadków grypy; od 8 do 15 stycznia - 122 tys. 430, od 16 do 22 stycznia – 127 tys. 696, a od 23 do 31 stycznia – 204 tys. 726 przypadków. Łącznie to 544 tys. 63 przypadki grypy i podejrzeń zachorowań na grypę w styczniu 2020 r.

Z powodu grypy lub jej podejrzenia wystawiono 2792 skierowania do szpitala (odpowiednio w poszczególnych tygodniach 393, 498, 615 i 1286).

Między 1 a 31 stycznia 2020 r. zanotowano 10 zgonów z powodu grypy; osiem osób miało więcej niż 65 lat, dwie były w przedziale 15-64 lata.

Dla porównania - w styczniu ubiegłego roku zanotowano o ponad 100 tys. więcej przypadków zachorowań na grypę, ale o 3 zgony mniej. W całym sezonie epidemicznym 2018/2019 grypę stwierdzono lub podejrzewano u 4,6 mln Polaków, a liczba potwierdzonych zgonów z powodu grypy wyniosła 150.