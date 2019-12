Niwolumab + ipilimumab w I linii leczenia raka nerki - jest pozytywna opinia AOTMiT

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w ślad za opinią Rady Przejrzystości, uznał za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem w ramach programu lekowego "Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)".

Zgodnie z ogłoszoną 9 grudnia rekomendacją prezesa AOTMiT, połączenie niwolumabu i ipilimumabu może być stosowane u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC) w pierwszej linii leczenia. RCC to najczęstszy typ raka nerki u dorosłych. Rocznie w Polsce atakuje ok. 5000 osób1, a ok. 2500 pacjentów umiera z jego powodu2.

"Dobrej jakości dowody naukowe, pochodzące z randomizowanej próby klinicznej (CheckMate2014), wskazują na skuteczność ipilimumabu, stosowanego w skojarzeniu z niwolumabem, w odniesieniu do wydłużania przeżycia całkowitego (w bezpośrednim porównaniu z sunitynibem). Terapia ta była przez chorych lepiej tolerowana. Należy jednak odnotować, że ze względu na brak wyników obserwacji długoterminowej, odległe korzyści nie są ustalone. Brak jest badań klinicznych porównujących bezpośrednio oba leki z temsyrolimusem. Wnioskowane połączenie produktów leczniczych jest rekomendowane w dokumentach aktualnych wytycznych europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych" - napisano w stanowisku Rady Przejrzystości z 2 grudnia 2019 r., na podstawie prezes AOTMiT wydał rekomendację.

Z analizy weryfikacyjnej AOTMit wynika, że skojarzona immunoterapia niwolumab + ipilimumab zmniejsza o 37 proc. ryzyko zgonu u pacjentów o pośrednim i złym rokowaniu w porównaniu z obecnym leczeniem standardowym z zastosowaniem sunitynibu. Najnowsze rekomendacje, tj. ESMO 2019, NCCN 2020 oraz EAU 2019 rekomendują ipilimumab + niwolumab w I linii leczenia raka nerki w populacji z umiarkowanym i niekorzystnym rokowaniem. Decyzję o dopuszczeniu do obrotu tej kombinacji leków podjęła też Komisja Europejska.

"Decyzja AOTMiT przybliża nas do bardzo ważnej chwili dla każdego chorego na raka. Ogromnie się cieszę, że minister zdrowia otrzymał potwierdzenie zasadności zrefundowania terapii niwolumabem i ipilimumabem, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i wyczekiwać kolejnej listy refundacyjnej" – mówi Joanna Konarzewska-Król, dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja.

Znaczenie pozytywnej opinii dotyczącej refundacji niwolumabu z ipilimumabem w I linii leczenia raka nerki podkreśla także środowisko lekarskie. Dr n. med. Piotr Tomczak z Kliniki Onkologii Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mówi wprost, że pierwsza linia leczenia jest kluczowa, jeśli chodzi o powodzenie terapii.

"W leczeniu raka nerki najważniejsze jest to, jakie leczenie chory otrzyma na początku. Stosowanie terapii dwulekowej daje bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o czas wolny od choroby, przeżycia całkowite, jak i odpowiedź na leczenie. W tej grupie wystąpiło zjawisko, którego wcześniej nie obserwowano, w postaci całkowitej remisji, która przy dłuższym trwaniu może oznaczać wyleczenie z choroby. Poza tym, leczenie w I linii określa sekwencje dalszej terapii, co również jest bardzo istotne dla całego procesu leczenia" – mówi ekspert.

Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik z Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku podkreśla, że mamy do czynienia z radykalną zmianą w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem nerki o pośrednich i złych czynnikach rokowniczych.

"Już kilka lat temu wiedziałem, że immunoterapia odegra ogromną rolę w leczeniu m.in. raka nerkowokomórkowego i że twórcy tej metody otrzymają nagrodę Nobla. Od tego czasu w medycynie dokonał się prawdziwy przełom, dzięki czemu dziś jesteśmy o krok od zrefundowania immunoterapii w pierwszej linii leczenia raka nerkowokomórkowego w Polsce. Bez wątpienia przed polskimi chorymi otwierają się nowe możliwości" – podsumowuje prof. Cezary Szczylik.

