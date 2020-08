NIPiP przypomina: Od 1 do 7 sierpnia trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią

Poradnictwo laktacyjne – tak jak przyjęcie porodu naturalnego – jest jednym z podstawowych zadań położnej. Prawidłowe postępowanie w promocji karmienia naturalnego w pierwszej kolejności polega na utrzymaniu karmienia naturalnego do 6. miesiąca życia, a w następnej na karmieniu dziecka mlekiem matki do 2. roku życia - podkreśla Ewa Janiuk, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Od pierwszego do 7 sierpnia trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Według danych Światowej Organizacji jedynie ponad 40 proc. noworodków jest przystawianych do piersi w pierwszej dobie po porodzie. Ewa Janiuk, wiceprezes Naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych, przypomina jak wiele zalet dla matki i dziecka ma karmienie piersią: zapewnia noworodkowi ochronę immunologiczną i jest idealnie dopasowanym do jego potrzeb zdrowotnych pokarmem, zmniejsza także ryzyko zachorowania na wiele chorób przewlekłych w wieku dorosłym (np. na cukrzycę lub otyłość), pozytywnie wpływa na stan zdrowia matki w okresie połogu.

Jak wynika z danych zbieranych przez Centrum e-Zdrowia z 2016 r. (bez danych z województwa wielkopolskiego), na które powołuje się NIPiP, w okresie 1–4 tygodnia życia wyłącznie piersią karmionych jest 70 proc. polskich dzieci, natomiast w okresie 2–6 miesiąca – 49 proc. noworodków.

„Poradnictwo laktacyjne nie jest aktualnie finansowane jako oddzielne świadczenie medyczne. Jest zawarte w wielu innych procedurach medycznych jako ich część składowa. Przykładem jest zobowiązanie położnych do składania dodatkowych sprawozdań dotyczących świadczeń realizowanych podczas wizyt patronażowych w opiece nad dzieckiem, wizyty patronażowe w opiece nad dzieckiem do ukończenia 2. miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, z uwzględnieniem edukacji laktacyjnej – w liczbie od 4. do 6. w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych” – wskazuje NIPiP.

Samorząd pielęgniarski od dawna usiłuje doprowadzić do tego, by w Polsce powstał system wspierania matek, tak aby zaczynały karmić piersią już w pierwszej dobie życia noworodka – i nie przerywały karmienia naturalnego, jak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia”, przynajmniej przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka.

„Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opowiada się za utworzeniem skutecznego systemu poradnictwa laktacyjnego począwszy od czasu ciąży, w opiece okołoporodowej i opiece nad małym dzieckiem. W sytuacjach wykraczających poza granice fizjologii wskazane jest umożliwienie pogłębionej diagnostyki specjalistycznej z możliwością wczesnej interwencji (w tym fizjoterapeuty lub logopedy w przypadku zaburzeń napięcia mięśniowego, chirurga lub laryngologa dziecięcego w przypadku zbyt krótkiego wędzidełka itd.). System powinien uwzględniać możliwość wykorzystania sprzętu pomocnego w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych, takiego jak np. laktator, specjalistyczny sprzęt do karmienia niemowlęcia, nakładki ochronne na piersi itd. Skuteczność wszelkich działań jest możliwa jedynie przy zapewnieniu co najmniej minimalnych norm zatrudnienia oraz kwalifikacji zawodowych personelu medycznego na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, o co NRPiP stale zabiega” – podkreśla samorząd pielęgniarski.

