NIO: Powołano Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej

W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie powołano pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej (CDOP). Jednym z jego głównych zadań ma być zapewnienie wielodyscyplinarnej opieki nad pacjentami chorymi na nowotwory z uwzględnieniem charakterystyki molekularnej nowotworu.

Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej (CDOP) zostało powołane 12 lutego 2020 r. zarządzeniem dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIO-PIB) prof. dr. hab. n. med. Jana Walewskiego. W CDOP będą prowadzone badania naukowe, w tym analiza danych pochodzących z praktyki klinicznej. Podejmowane będą także decyzje o badaniach klinicznych, w których m.in. testowane są leki nowej generacji.

Zobacz więcej Konferencja, na której ogłoszono powołanie Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii - Państwowym Instytucie Badawczym, 12 lutego 2020 r. materiały prasowe

Czym jest onkologia precyzyjna

Prof. Jan Walewski wyjaśnił, że onkologia precyzyjna to nowa dziedzina uwzględniająca genetyczny mechanizm rozwoju poszczególnych nowotworów, który jest inny u każdego pacjenta. Polega na dostosowywaniu interwencji terapeutycznych do indywidualnych cech molekularnych pacjenta i/lub jego choroby nowotworowej, które wykracza poza konwencjonalne podejście do pacjentów i leczenia opartego na fenotypowych biomarkerach.

„Geneza pomysłu na onkologię precyzyjną wiąże się z wiarą uczonych w to, że dzięki wysokowydajnemu sekwencjonowaniu genów następnej generacji, które są wykrywalne w tkance nowotworowej da się opisać i zidentyfikować mechanizmy genetyczne konkretnego nowotworu. To jest podejście o tyle rewolucyjne, że wcześniej były liczne odkrycia genetyczne na temat patogenezy nowotworów, jednak np. w przypadku takiej choroby jak rak trzustki nie tylko każdy pacjent ma inną charakterystykę mutacji, ale jeszcze ten sam pacjent w różnych miejscach np. przy ogniskach przerzutowych wykazuje ewolucję tych zmian genetycznych. Nie ma nie tylko dwóch pacjentów, którzy mieliby taką samą charakterystykę tego nowotworu, ale ten sam pacjent ma różną charakterystykę zmian nowotworowych w różnych punktach choroby. Dopiero sekwencjonowanie następnej generacji w połączeniu ze sztuczną inteligencją wraz z analizą dużych zbiorów danych i powiązaniu z danymi klinicznymi zastosowanych w leczeniu poszczególnych cząsteczek pozwalają wykryć prawdziwe mechanizmy napędowe nowotworów” – wyjaśnił prof. Walewski, cytowany w komunikacie prasowym przesłanym przez NIO-PIB.

Nowy rozdział walki z rakiem

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, która jest koordynatorem Centrum Naukowo-Przemysłowego Narodowego Instytutu Onkologii, powiedziała, bardzo precyzyjne określanie ścieżki terapeutycznej, uwzględniającej charakterystykę molekularną nowotworów, jest jednym z największych osiągnięć współczesnej onkologii, i że dostępnych jest coraz więcej leków skutecznie „uderzających” w określoną mutację genową nowotworu.

"Sądzę, że jest to nowy rozdział w walce z rakiem, w której aktywny udział będzie także brało Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej. CDOP współpracować będzie z Oddziałem Badań Wczesnych Faz NIO-PIB, gdzie od ponad dwóch lat realizowane są badania kliniczne korzystające z osiągnięć onkologii precyzyjnej. Jako kierownik tego oddziału mogę potwierdzić, że coraz więcej pacjentów odnosi korzyść kliniczną z zastosowania innowacyjnych terapii" - podkreśliła prof. Ługowska.

Zadania CDOP

CDOP ma umożliwić sklasyfikowanie poszczególnych osób w subpopulacje, które różnią się podatnością na określoną chorobę lub reakcją na określone leczenie, co pozwoli skoncentrować interwencje profilaktyczne lub terapeutyczne na osobach, które odniosą największe korzyści z tej konkretnej terapii, oszczędzając koszty i minimalizując skutki uboczne dla chorych.

Jednym z podstawowych zadań CDOP będzie prowadzenie posiedzeń konsyliów molekularnych („Molecular Tumor Board”), w których uczestniczyć będą lekarze z klinik narządowych oraz biolodzy molekularni.

„Celem konsyliów będzie wspólne ustalenie optymalnej dla danego pacjenta ścieżki terapii uwzględniającej także charakterystykę molekularną nowotworu – wyjaśniła prof. Ługowska. - Ważnym zadaniem CDOP będzie prowadzenie prac naukowo-badawczych dotyczących niekomercyjnych badań akademickich wykorzystujących terapie ukierunkowane molekularnie oraz dokonywanie analiz statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem mierników wpływu wdrażania onkologii precyzyjnej na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia".

Do dyspozycji CDOP ma być Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, gdzie wykonuje się kompleksowe profilowanie genomowe, na podstawie którego możliwe jest oszacowanie szans odpowiedzi pacjenta na leczenie ukierunkowane molekularnie czy na immunoterapię.

CDOP wpisuje się w Narodową Strategię Onkologiczną

Według prof. dr. hab. n. med. Piotra Rutkowskiego, współtwórcy Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) na lata 2020-2030, Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej posłuży realizacji najważniejszych zadań NSO, takich jak podniesienie jakości leczenia onkologicznego, wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej czy wzrost dostępności nowoczesnych terapii onkologicznych.

"W szczególności dla pkt. 4 NSO, czyli inwestycji w naukę i innowacje poprzez poszerzenie analizy danych w rejestrach medycznych i powiązanie wyników badań molekularnych z danymi skuteczności terapii. Jest to niezbędne dla osiągnięcia zaplanowanego poziomu przynajmniej 90 proc. dostępnych terapii onkologicznych wśród wszystkich refundowanych na terenie UE - przypomniał prof. Rutkowski. - Oraz dla pkt. 5 NSO, czyli inwestycji w system opieki onkologicznej poprzez pełne przestrzeganie standardów jakościowych w patomorfologii i diagnostyce genetycznej dla pacjentów onkologicznych oraz wprowadzenie analiz niezbędnych dla uzyskania dostępu o skuteczności diagnostyki i leczenia onkologicznego w poszczególnych nowotworach”

CDOP otwarte na współpracę

NIO-PIB podkreśla w przesłanym materiale, że uczestnictwo w projekcie ma otwartą formułę - do współpracy w CDOP naukowcy i lekarze Narodowego Instytutu Onkologii zapraszają wszystkich interesariuszy polskiej onkologii: zespoły badawcze, firmy, uczelnie, agencje i stowarzyszenia.

"CDOP otwarte jest na współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie badań nad biologią molekularną nowotworów, z organizacjami pacjentów chorych na nowotwory, a także z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia. Zakładamy, że dzięki CDOP powstaje platforma, która umożliwi tworzenie i wdrażanie innowacji medycznych w Polsce” - dodała prof. Ługowska.