NIL: Przestrzegajmy zaleceń, ale zachowajmy rozsądek

W związku z licznymi informacjami o nieprzestrzeganiu przez pacjentów zaleceń i zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa SARS-Cov-2, samorząd lekarski apeluje o rozwagę - czytamy w stanowisku prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Wśród licznych apeli, jakie wystosowała Naczelna Izba Lekarska od początku rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce znalazł się dziś także ten do ogółu społeczeństwa o przestrzeganie zaleceń przy jednoczesnym nie popadaniu w panikę. Lekarze i eksperci podkreślają, że należy unikać dużych skupisk ludności, jeśli to możliwe pracować zdalnie i ograniczyć aktywność zewnętrzną. Samorząd lekarski prosi przy tym, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do pojawiających się mediach niesprawdzonych informacji. Szczególny apel lekarze kierują do polityków i mediów o to, by nie wykorzystywać trudniej sytuacji epidemiologicznej w trwającej właśnie kampanii przed wyborami prezydenckimi.

Zobacz więcej iStock

"Ważnym sposobem przeciwdziałania epidemii jest ograniczenie liczby potencjalnych kontaktów, sprzyjających szerzeniu infekcji. Istotne jest, aby nie zatajać informacji o pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub o kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia. Pamiętajmy, aby kierować się do oddziału zakaźnego. Wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza, np. u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, naraża innych pacjentów. Samorząd lekarski apeluje do polityków, aby sytuacja epidemiologiczna w Polsce przestała być przedmiotem politycznych targów i rozgrywek" - apelują lekarze.

Źródło: NIL

PRZECZYTAJ TAKŻE: Czy koronawirus jest mniej groźny dla dzieci niż seniorów?

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce: co to oznacza?