NIL: Lekarze powinni mieć możliwość wystawiania L4 przez telefon

Prof. Andrzej Matyja zwrócił się do minister Marleny Maląg z prośbą o informację o stanie prac legislacyjnych nad przepisami, które mają umożliwić lekarzom wystawianie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby na podstawie telefonicznego kontaktu z pracownikiem.

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa lekarze coraz chętniej korzystają z narzędzi telemedycyny.

"Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i jednocześnie jest traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim" - mówił Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Samorząd lekarski zwraca jednak uwagę, że nadal nie uregulowano kwestii zwolnień lekarskich wystawianych na podst. teleporady.

"Fakt ten budzi olbrzymi niepokój lekarzy uprawnionych do wystawiania ww. zaświadczeń i wystawiających je na podstawie teleporad. Pogarsza to komfort pracy w tym bardzo trudnym dla całego systemu ochrony zdrowia czasie. Środowisko lekarskie chce i jest gotowe korzystać z możliwości udzielania świadczeń zdalnie, lecz wymaga to stworzenia stosownych i bezpiecznych ram prawnych. W ostatnich dniach weszło w życie wiele przygotowanych przez Ministra Zdrowia aktów prawnych wprowadzających możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w formie teleporady. Wprowadzenie analogicznych zmian w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich jest absolutnie niezbędne. (...) Jednocześnie, środowisko lekarskie domaga się jednoznacznego komunikatu ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiającego oficjalne stanowisko, które wprost aprobowałoby wystawianie zwolnień od pracy jedynie na podstawie wywiadu lekarskiego przeprowadzonego w ramach rozmowy telefonicznej" - czytamy w stanowisku NIL.

