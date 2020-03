NIL krytycznie o ustawie dot. koronawirusa

"Ustawa specjalna zablokuje indywidualnym praktykom lekarskim możliwość zakupu środków ochronnych w hurtowniach farmaceutycznych" - ocenia samorząd lekarski. 5 marca 2020 r. wieczorem połączone Komisje Zdrowia i Ustawodawcza Senatu przyjęły, bez poprawek, ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-Cov-2), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Potwierdzono cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce, m.in. w Szczecinie i Wrocławiu - poinformował 6 marca minister zdrowia Łukasz Szumowski. Łącznie wirusa potwierdzono dotychczas u pięciu osób.

"Podczas posiedzenia Komisji reprezentanci Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawili uwagi do ustawy. Przekonywali, że praktyki lekarskie powinny mieć możliwość zakupu masek czy środków dezynfekujących w hurtowniach farmaceutycznych w sytuacji, gdy minister zdrowia określi wykaz środków dostępnych w takiej sprzedaży.

Argumenty środowiska lekarskiego zostały zlekceważone. Uchwalona przez Sejm ustawa umożliwi takie zakupy podmiotom leczniczym, ale już nie praktykom lekarskim.

Oznacza to, że lekarze prowadzący praktyki zostaną pozostawieni sami sobie. Niezrozumiałe jest, dlaczego podmioty lecznicze (nawet te jednoosobowe) będą mogły dokonywać zakupów w hurtowniach farmaceutycznych, a praktyki nie. Takie różnicowanie jest sprzeczne z zasadą równości podmiotów, jest niesprawiedliwe i krzywdzące, a przede wszystkim narusza interes i bezpieczeństwo pacjentów. Jeśli te przepisy nie zostaną zmienione na końcowym etapie prac parlamentarnych, ustawodawca doprowadzi do zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego praktyk lekarskich, które będą pozbawione możliwości nabycia niezbędnych środków zabezpieczających. Zagrożenie to dotknie zarówno lekarzy prowadzących praktyki, jak ich pacjentów" - ocenia przyjęte rozwiązania samorząd lekarski.

Źródło: NIL