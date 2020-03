NIL apeluje o poszerzenie dostępu do testów na koronawirusa SARS-CoV-2

Musimy radykalnie zwiększyć dostęp do testów na wykrycie obecności koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. Testowani nie mogą być wyłącznie pacjenci już hospitalizowani - ocenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w swoim najnowszym stanowisku.

Wielu ekspertów pozytywnie ocenia zdecydowane i wyprzedzające wzrost zachorowań działania resortu zdrowia: zamknięcie placówek edukacyjnych czy tworzenie sieci jednoimiennych szpitali zakaźnych. Z drugiej strony rośnie liczba tych, którzy pytają o testu na obecność koronawirusa. Stanowisko w tej sprawie zajął samorząd lekarski.

"Lepiej przeprowadzić dużo więcej, niż za mało! Przemawiają za tym nie tylko względy zdrowotne, ale także gospodarczo-ekonomiczne. Wywiad epidemiologiczny i występujące objawy powinny być bezwzględnym wskazaniem do wykonania testu. Apelujemy również, aby lekarze i lekarze dentyści, jak i cały personel medyczny, którzy byli w bliskim kontakcie z zarażonymi i są potencjalnymi roznosicielami koronawirusa, mogli być w każdej chwili przebadani, aby wykluczyć zagrożenie. Zwiększenie liczby badań da nam realny obraz rozprzestrzeniania się koronawirusa, który może być większy niż nam się wydaje. Da odpowiedź, kto jest zdrowy i zdolny do pracy, co skróci kwarantanny domowe. Masowa kwarantanna pociąga za sobą olbrzymie koszty, a nieuzasadnione jej wprowadzenie może doprowadzić do trudnej sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej, czego musimy uniknąć" - czytamy w stanowisku.

Źródło: NIL

