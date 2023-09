NIK o psychiatrii dziecięcej w Wielkopolsce: znikoma dostępność leczenia według modelu trzech poziomów

Problemy kadrowe to jedna z głównych przyczyn długiego czasu oczekiwania na pomoc w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży i znikomej dostępności leczenia według modelu trzech poziomów referencyjnych - wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK w województwie wielkopolskim.

NIK stwierdził m.in., że liczba specjalistów świadczących w poradniach pomoc dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli była nieproporcjonalnie mała w stosunku do liczby szkół. Fot. Adobe Stock

W I kwartale 2023 r. Delegatura NIK w Poznaniu zakończyła kontrolę, w trakcie której sprawdzała dostępność i zakres opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim. Kontrolę przeprowadzono w dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dwóch szkołach - jednej podstawowej i jednej ponadpodstawowej, w czterech podmiotach leczniczych prowadzących trzy ośrodki środowiskowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, dwóch centrach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dwóch oddziałach psychiatrycznych poznańskich szpitali.

Problemy kadrowe bolączką wszystkich placówek

Kontrola NIK wykazała problemy z dostępnością psychologów i psychoterapeutów w obydwu objętych kontrolą szkołach (podstawowej i ponadpodstawowej).

Innym niepokojącym sygnałem był brak efektywnej współpracy szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Obie szkoły miały problemy z wdrożeniem zaleceń poradni wskazanych w orzeczeniach i opiniach, ponieważ nie umiały dostosować treści edukacyjnej do możliwości ucznia.

NIK stwierdził także braki kadrowe w nowo powstałych ośrodkach środowiskowej opieki psychologiczno-pedagogicznej – dużym problemem było niskie zatrudnienie doświadczonych specjalistów, zwłaszcza certyfikowanych psychoterapeutów. Z 14 psychoterapeutów zatrudnionych w ośrodkach certyfikat psychoterapeuty miał tylko jeden. Ponadto dla nowych pacjentów dostępność opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej była znacznie ograniczona. Aż 90% pacjentów stanowiły osoby w trakcie terapii. Ponadto ośrodki środowiskowej opieki psychologiczno-pedagogicznej zgłaszały problemy z rozliczaniem umów z Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Ośrodki te zwracały uwagę na ciągłe zmiany i niepewność co do sposobów finansowania oraz rozliczania kontraktowanych świadczeń. Otrzymane środki pozwalały na sfinansowanie podstawowych kosztów finansowania świadczeń, nie wystarczały natomiast na zakup odpowiedniej ilości testów psychologicznych, materiałów eksploatacyjnych czy sfinansowanie wyższych kosztów eksploatacyjnych.

Problemy kadrowe były przyczyną zamknięcia oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Gnieźnie. Działania Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rzecz utrzymania oddziału okazały się nieskuteczne i w sierpniu 2022 r., mimo dużego zapotrzebowania na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, zamknięto ostatni taki oddział w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Przyczyną były problemy z zatrudnieniem lekarzy psychiatrów.

Problematyczna okazała się organizacja nowego oddziału psychiatrycznego – rozwiązaniem dla niskiej dostępności opieki psychiatrycznej w Wielkopolsce miało być utworzenie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o, jednak podmiot ten nie miał doświadczenia w opiece psychiatrycznej dla dzieci i zmagał się z poważnymi problemami kadrowymi.

Długi czas oczekiwania na pomoc psychologiczną w poradniach i znikoma dostępność leczenia według modelu trzech poziomów referencyjnych

NIK stwierdził, że liczba specjalistów świadczących w poradniach pomoc dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli była nieproporcjonalnie mała w stosunku do liczby szkół funkcjonujących na terenie działania skontrolowanych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz do liczby uczniów w tych placówkach. Odpowiednio, na 65 i 69 placówek oświatowych i 19,2 tys. i 12,7 tys. uczęszczających do nich uczniów przypadało siedmiu i sześciu psychologów, siedmiu i trzech pedagogów i jeden logopeda (w tym w przypadku jednej poradni pracujący na ½ etatu). Psychoterapeutów nie zatrudniano w ogóle.

Działalność poradni sprowadzała się głównie do wydawania orzeczeń i opinii na podstawie diagnoz przeprowadzonych u młodych pacjentów. W ponad połowie badanych spraw cała procedura - od złożenia wniosku o objęcie pomocą do uzyskania opinii lub orzeczenia - trwała ponad 61 dni, a w skrajnych przypadkach (około 5% badanych spraw) przekroczyła 201 dni.

Kontrola NIK wykazała także znikomą dostępność podmiotów leczniczych – Oddział NFZ podejmował działania na rzecz wprowadzenia nowego modelu opieki psychiatrycznej w Wielkopolsce, tj. wdrożenie trzech poziomów referencyjnych określonych w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych. W części konkursów – w opinii NFZ ze względu na braki kadrowe - nie zgłosił się jednak żaden podmiot. W wyniku przeprowadzanych w latach 2020-2022 konkursów i przekształceń dotychczas obowiązujących umów, na terenie Wielkopolski otwarto 16 ośrodków realizujących świadczenia na I poziomie referencyjnym oraz 12 centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wśród nich funkcjonowały trzy oddziały dzienne. Większość ośrodków I i II poziomu referencyjnego była położona w tych samych miastach. Ośrodki oddalone były od siebie o 30 do nawet 100 km, co stanowiło poważne ograniczenie dostępności leczenia. Dostępność leczenia według modelu trzech poziomów referencyjnych była zatem na terenie Wielkopolski znikoma. W konsekwencji młodzi pacjenci korzystali również z poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych. W latach 2020-2022 liczba osób niepełnoletnich korzystających ze świadczeń zdrowotnych w takich placówkach wzrosła dwukrotnie, tj. z ok. 15,5 tys. osób w 2020 r. do ponad 31,2 tys. osób w 2022 r. (do 30 listopada).

W raporcie pokontrolnym NIK zwraca także uwagę na ograniczoną dostępność i duże zapotrzebowanie na leczenie w Szpitalu Klinicznym - w latach 2020-2022 w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera 95% pacjentów (1603) przyjętych zostało w trybie nagłym, czyli bez konieczności oczekiwania w kolejce. Czas oczekiwania na rozpoczęcie planowanego udzielenia świadczenia wynosił do 262 dni. Zapotrzebowanie na opiekę psychiatryczną dla młodych pacjentów przekraczało możliwości oddziałów dla dzieci i młodzieży. W efekcie 11% pacjentów niepełnoletnich hospitalizowano na oddziałach dla dorosłych, a w oddziałach dla dzieci łóżka z pacjentami umieszczane były także na korytarzach. Jedynie w roku 2020, tj. w początkowym okresie epidemii COVID-19, gdy w Szpitalu wstrzymywano przyjęcia na oddziały, wykorzystanie łóżek nie przekraczało 100%.

Warto wiedzieć I poziom referencyjny, czyli ten najbliższy pacjentowi, stanowią poradnie świadczące opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną. II poziom referencyjny to przede wszystkim opieka psychiatryczna w poradniach specjalistycznych, do których młodzi pacjenci są kierowani w sytuacji, gdy pomoc oferowana na pierwszym poziomie zabezpieczenia okazuje się niewystarczająca. III poziom referencyjny ma zastosowanie w przypadku, gdy pierwsze dwa poziomy okażą się niewystarczające. Pomoc na trzecim poziomie zabezpieczenia świadczona jest w ramach hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym.

Fatalne warunki lokalowe

Powszechnie stosowane umieszczanie łóżek (dostawek) na korytarzach nie tylko było niezgodne z prawem, ale też nie zapewniało pacjentom poszanowania ich intymności i godności. Zdarzały się dni, kiedy niemal ¼ łóżek (11) znajdowała się na korytarzach obu funkcjonujących w szpitalu oddziałów psychiatrycznych dzieci i młodzieży. Ze względu na brak miejsc pacjenci byli często odsyłani do innych placówek. Poza tym kontrolerzy NIK ustalili, że oddziały psychiatryczne były przepełnione, brakowało miejsca na terapie i rozmowy z pacjentami. Ze względu na nieodpowiednie warunki pracy pięciu lekarzy wypowiedziało umowy o pracę. Ciągłość opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży zapewniono poprzez podwyżki wynagrodzeń dla personelu oraz obietnicę zmiany organizacji świadczenia opieki psychiatrycznej w szpitalu.

Fatalne warunki lokalowe dotyczą też szkół i poradni dla osób z niepełnosprawnościami. Zdarzało się, że pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielano dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową na parkingu pod oknami poradni, ponieważ nie było możliwości wniesienia pacjenta do budynku. Ponadto poradnia nie miała niezależnego wejścia. Nie zapewniono też wygłuszenia, w związku z czym rozmowy prowadzone w gabinetach były słyszalne w poczekalni. Poza tym w poczekali nie było naturalnego światła i okien, co uniemożliwiało wietrzenie pomieszczenia.

Naruszeniem prawa był też brak zabezpieczenia danych podlegających szczególnej ochronie. W jednym przypadku dane uczniów przechowywano poza poradnią w pomieszczeniu internatu szkolnego, które było dostępne dla osób postronnych (zamknięto je dopiero w trakcie kontroli NIK, w związku z tym Izba przygotowuje zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych).

Nadużycia w stosowaniu przymusu bezpośredniego

Istotne nieprawidłowości ujawnione przez NIK dotyczą nieprzestrzegania zasad wymaganych przepisami przy stosowaniu przymusu bezpośredniego. Przymus bezpośredni stosowano wobec pacjentów niemal wyłącznie w formie unieruchomienia. W Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera badane sprawy dotyczyły m.in. przypadków unieruchomień trwających nieprzerwanie przez co najmniej 100 godzin. Wśród nich w połowie przypadków przymus bezpośredni trwał od 160 do 1413 godzin (63 dni). Pacjenci ci spędzili w unieruchomieniu od 70% do 99% czasu hospitalizacji, a unieruchomienie stosowane było wielokrotnie. Przy stosowaniu przymusu bezpośredniego w szpitalu działano nielegalnie, tj. przedłużano te środki na kolejne okresy bez osobistego zbadania pacjenta przez lekarza W obu kontrolowanych szpitalach przymus bezpośredni był przedłużany przez lekarzy, którzy nie byli psychiatrami, więc nie mieli do tego formalnych uprawnień.

Problem dzieci nieodebranych ze szpitala psychiatrycznego

W dwóch skontrolowanych szpitalach przebywali pacjenci, którym przedłużano hospitalizację nie ze względu na wskazania medyczne, ale problemy prawne z określeniem miejsca, do którego dziecko ma trafić po wyjściu ze szpitala. Przedłużająca się hospitalizacja (w jednym przypadku trwała ponad rok) źle wpływała na stan psychiczny młodych pacjentów.

Najważniejsze ustalenia kontroli - wnioski NIK

Do szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych o:

rzetelne ewidencjonowanie danych o uczniach z orzeczeniami i opiniami w systemach informatycznych szkoły;

objęcie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wszystkimi zalecanymi przez poradnię formami pomocy w szkole;

terminowe wydawanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczeń i opinii;

zapewnienie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

zapewnienie niezbędnej ochrony danych osobowych, znajdujących się w dokumentach wytworzonych w toku merytorycznej działalności poradni.

Do ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży o:

zapewnienie świadczenia usług w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz oddziałów psychiatrycznych w ośrodkach m.in. o:

zatrudnianie lekarzy o wymaganych specjalnościach i w wymaganym wymiarze oraz zapewnianie możliwości rozliczania stanu zatrudnienia;

przeprowadzanie superwizji dla personelu oddziału dziennego w wymaganej liczbie i częstotliwości.

Do oddziałów psychiatrycznych m.in. o:

przeprowadzanie osobistego badania pacjenta przez lekarza psychiatrę przed przedłużeniem po raz trzeci i kolejny przymusu bezpośredniego wobec pacjenta;

zachowanie wymaganego przepisami odstępu czasu pomiędzy kolejnymi badaniami osoby, wobec której zastosowano przymus bezpośredni w formie unieruchomienia, a także rzetelne prowadzenie kart stosowania przymusu bezpośredniego;

zapewnienie pacjentom warunków hospitalizacji, w których respektowane są ich prawa do intymności i godności;

opracowywanie indywidualnych planów rehabilitacyjnych dla każdego z pacjentów;

zapewnienie pacjentom dostępu do zorganizowanych form aktywności usprawniających ich adaptację społeczną w dni wolne od pracy;

zapewnienie rzetelnego rozliczania czasu pracy przez pracowników szpitala;

funkcjonowanie izby przyjęć dla dzieci i młodzieży w wymaganym zakresie i umożliwienie pacjentom umawiania hospitalizacji na podstawie skierowań bezpośrednio w podmiocie leczniczym z pominięciem innych podmiotów;

zatrudnianie lekarzy o wymaganych specjalnościach i w wymaganym wymiarze oraz zapewnianie możliwości rozliczania stanu zatrudnienia.

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/opieka-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-wielkopolska.html