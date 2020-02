Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport "Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku". Wynika z niego, że działalność NFZ nie spowodowała istotnej zmiany w dostępności świadczeń dla pacjentów, mimo że nastąpił wzrost nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

3 lutego 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący realizacji zadań NFZ w 2018 r. Najważniejsze wnioski kontroli dotyczą dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykonanie planu finansowego przez NFZ.

Zobacz więcej NIK: Bez zmian w dostępności do świadczeń. Wyjątkiem leczenie zaćmy iStock

Jak wynika z raportu, Narodowy Fundusz Zdrowia po raz pierwszy przeznaczył na świadczenia opieki zdrowotnej ponad 80 mld zł, jednak jego działalność w 2018 r. nie spowodowała istotnej zmiany w dostępności świadczeń dla pacjentów - ocenia NIK. Zdaniem Izby widać jednak parę pozytywów:

o ponad 50 tys. osób zmniejszyła się ogólna liczba oczekujących na świadczenia,

znacząco zmniejszyły się kolejki, ale głównie tylko na operację zaćmy. W przypadku innych świadczeń ogólna liczba oczekujących wzrosła,

wprowadzenie dentobusów poprawiło, chociaż w niewielkim stopniu, dostępność świadczeń stomatologicznych,

nastąpiła wyraźna poprawa dostępności rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów objętych kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał).

Niepokoi jednak wzrost kosztów leczenia szpitalnego o blisko 4 mld zł i wzrost ich udziału w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej do ponad 52 proc., rosnąca liczba oczekujących oraz dłuższy czas oczekiwania na świadczenia rehabilitacyjne.

Nadal nierozwiązanymi problemami są także:

brak dostępu do części świadczeń zdrowotnych,

różnice w dostępie do świadczeń zdrowotnych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ,

brak dostępu do kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego na terenie czterech województw.

Dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Spadła ogólna liczba oczekujących na świadczenia, ale głównie na leczenie zaćmy NIK zwraca uwagę, że w 2018 r. dla 28,8 proc. świadczeń czas oczekiwania się wydłużył (spadek o 1,7 p.p. w porównaniu z 2017 r.), a dla 71,2 proc. czas oczekiwania skrócił się lub pozostawał na niezmienionym poziomie. Jednak pozytywnie oceniła zmniejszenie się - w stosunku do 2017 r. - liczby oczekujących na udzielenie świadczeń. NIK zwróciła uwagę, że miało to miejsce w sytuacji wzrostu liczby osób starszych (tj. które osiągnęły 65 i więcej lat), co stanowi czynnik zwiększający popyt na świadczenia medyczne. Zgodnie z danymi przekazanymi przez świadczeniodawców, łączna liczba oczekujących na świadczenie, przypadków pilnych i stabilnych w grudniu 2018 r. wyniosła 5 mln 646 tys. osób, i była niższa niż w grudniu 2017 r. o blisko 51 tys. (tj. o 0,89 proc.). Spadek ogólnej liczby oczekujących uzyskano przede wszystkim dzięki weryfikacji list oczekujących i zmianie organizacji leczenia zaćmy oraz zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego. Szczególnie skuteczne okazały się zmiany w leczeniu zaćmy, które pozwoliły na zmniejszenie liczby oczekujących o blisko 122 tys. osób czyli o 25 proc. (z ponad 494 tys. oczekujących na koniec 2017 r. do ponad 372 tys. osób na koniec 2018 r.). Gdzie zwiększyła się ogólna liczba oczekujących na świadczenia? Spadek liczby oczekujących nie dotyczył jednak wszystkich rodzajów świadczeń. W rehabilitacji leczniczej, leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej ogólna liczba oczekujących na świadczenie wzrosła. na rehabilitację leczniczą na koniec 2018 r. oczekiwało ponad 1 mln 645 tys. osób, czyli o ponad 63 tys. więcej niż na koniec 2017 r. (wzrost o 4 proc.),

na leczenie szpitalne na koniec 2018 r. oczekiwało 651,5 tys. osób i było to o 7,7 tys. osób więcej niż na koniec 2017 r. (wzrost o 1,19 proc.),

w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej liczba oczekujących na świadczenie na koniec 2018 r. (liczona łącznie dla przypadków stabilnych i pilnych) była wyższa niż na koniec 2017 r. o 6,4 tys. osób (wzrost o 0,35 proc.), przy czym dla przypadków stabilnych spadła o 16,5 tys. osób, a dla przypadków pilnych wzrosła o blisko 23 tys. osób. Wzrosła ogólna liczba oczekujących przypadków pilnych

W przypadku innych świadczeń ogólna liczba oczekujących spadła lub uległa tylko nieznacznej poprawie. Odnotowano natomiast wzrost ogólnej liczby oczekujących przypadków pilnych. Świadczenia rezonansu magnetycznego Na świadczenia rezonansu magnetycznego na koniec 2018 r. oczekiwało blisko 292 tys. osób, w tym: Na świadczenia rezonansu magnetycznego na koniec 2018 r. oczekiwało blisko 292 tys. osób, w tym:



- przypadków stabilnych: 220 tys. (o 14,6 tys. mniej niż rok wcześniej),

- przypadków pilnych: 72 tys. (o 8,6 tys. więcej niż rok wcześniej).



Liczba oczekujących przypadków stabilnych spadła w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ.

Świadczenia tomografii komputerowej Na świadczenia tomografii komputerowej na koniec 2018 r. oczekiwało blisko 135 tys. osób, w tym: Na świadczenia tomografii komputerowej na koniec 2018 r. oczekiwało blisko 135 tys. osób, w tym:

- przypadków stabilnych: ponad 112 tys. (o 7,5 tys. mniej niż rok wcześniej),

- przypadków pilnych: 22,5 tys. (o 1 tys. więcej niż rok wcześniej).

Dla przypadków stabilnych liczba oczekujących spadła w 9 oddziałach wojewódzkich NFZ.

Pracownia endoskopii Na świadczenia pracowni endoskopowej na koniec 2018 r. oczekiwało 114,5 tys. osób, w tym: Na świadczenia pracowni endoskopowej na koniec 2018 r. oczekiwało 114,5 tys. osób, w tym:

- przypadków stabilnych: 108 tys. (o blisko 15 tys. więcej niż na koniec 2017 r.), - przypadków pilnych: 6,7 tys. (o 1,5 tys. więcej niż na koniec 2017 r.).

Tylko w trzech oddziałach wojewódzkich NFZ: łódzkim, opolskim i świętokrzyskim liczba oczekujących przypadków stabilnych spadła.

Poradnia neurologiczna Do poradni neurologicznej na koniec 2018 r. oczekiwało ponad 138 tys. osób, z czego: Do poradni neurologicznej na koniec 2018 r. oczekiwało ponad 138 tys. osób, z czego:

- przypadków stabilnych było 129 tys. (o 2,2 tys. mniej niż na koniec 2017 r.), - przypadków pilnych było 9 tys. (o 2,3 tys. więcej niż na koniec 2017 r.).

Liczba oczekujących dla przypadków stabilnych spadła w 11 oddziałach wojewódzkich NFZ.

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Na leczenie na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej na koniec 2018 r. oczekiwało ponad 160 tys. osób, w tym: Na leczenie na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej na koniec 2018 r. oczekiwało ponad 160 tys. osób, w tym:

- przypadków stabilnych: 132 tys. (o 1,8 tys. mniej niż rok wcześniej), - przypadków pilnych: ponad 28 tys. (o 2,7 tys. więcej niż rok wcześniej).

Liczba oczekujących przypadków stabilnych zmniejszyła się w ośmiu oddziałach wojewódzkich NFZ.

Oddział otorynolaryngologiczny Na leczenie na oddziale otorynolaryngologicznym na koniec 2018 r. oczekiwało ponad 107 tys. osób, w tym: Na leczenie na oddziale otorynolaryngologicznym na koniec 2018 r. oczekiwało ponad 107 tys. osób, w tym:

- przypadków stabilnych: 103 tys. (o 1,2 tys. więcej niż rok wcześniej), - przypadków pilnych: 4 tys. (o 0,3 tys. więcej niż rok wcześniej).

Liczba oczekujących dla przypadków stabilnych spadła w dziewięciu oddziałach wojewódzkich NFZ.

Poradnia rehabilitacyjna Na świadczenie w poradni rehabilitacyjnej na koniec 2018 r. oczekiwało ponad 108 tys. osób, w tym: Na świadczenie w poradni rehabilitacyjnej na koniec 2018 r. oczekiwało ponad 108 tys. osób, w tym:

Poradnia rehabilitacyjna

- przypadków stabilnych: 99 tys. (o 8,9 tys. mniej niż rok wcześniej), - przypadków pilnych: prawie 9 tys. (o 0,3 tys. więcej niż rok wcześniej).

Liczba oczekujących przypadków stabilnych spadła w 12 oddziałach wojewódzkich NFZ.

Oddział (pracownia) fizjoterapii Na świadczenie w pracowni fizjoterapii na koniec 2018 r. oczekiwało 1 mln 108 tys. osób, w tym: Na świadczenie w pracowni fizjoterapii na koniec 2018 r. oczekiwało 1 mln 108 tys. osób, w tym:

- przypadków stabilnych: ponad 990 tys. (o 38 tys. więcej niż rok wcześniej), - przypadków pilnych: 118 tys. (o 23,6 tys. więcej niż rok wcześniej).



Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Liczba oczekujących przypadków stabilnych spadła w trzech OW NFZ - największy spadek zanotowano w Kujawsko-Pomorskim OW NFZ (o 6,7 tys. osób czyli o blisko 11 proc.). Ponadto nieznacznej poprawie uległa w 2018 r. dostępność świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, jednocześnie jednak była ona zróżnicowana w poszczególnych województwach, a w przypadku niektórych zakresów świadczeń w ogóle nie zapewniono ich dostępności. Poprawa była możliwa, gdyż o ponad 200 wzrosła liczba lekarzy udzielających tych świadczeń. Na koniec 2018 r. na świadczenia w psychiatrii i leczeniu uzależnień oczekiwało ponad 66 tys. osób i było to o 2,8 tys. mniej niż na koniec 2017 r. (spadek o 4 proc.). Świadczenia stomatologiczne w dentobusach Kontrolerzy NIK przyjrzeli się również świadczeniom stomatologicznym w dentobusach. Jak wynika z kontroli, ze względu na problemy organizacyjne dentobusy wykorzystano w poszczególnych województwach przez okres zaledwie od trzech do dziewięciu miesięcy. Najwcześniej w łódzkim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W pięciu województwach dentobusy zaczęły funkcjonować dopiero w drugiej połowie roku, w tym w opolskim i pomorskim dopiero od 1 października 2018 r. Z pomocy stomatologicznej w dentobusach skorzystało w sumie blisko 34 tys. pacjentów. Największą grupę wiekową stanowili pacjenci pomiędzy 7 a 16 rokiem życia - 61,7 proc. ogólnej liczby, ci młodsi pacjenci stanowili - 36,4 proc., a starsi - 1,9 proc. Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-zawał) Kontrolą objęto także Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-zawał), który wystartował 1 października 2017 r. Jego podstawowym celem było zapewnienie pacjentom ciągłej opieki w okresie 12 miesięcy po przebytym zawale serca. Jak wynika z raportu NIK, wprowadzenie programu KOS Zawał poprawiło dostępność rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów. Jednak tylko 12,5 proc. pacjentów (9 287 pacjentów z 74 481), którzy w 2018 r. byli hospitalizowani z rozpoznaniem kwalifikującym do kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego, było leczonych w ramach tej formy opieki. Najwięcej pacjentów skorzystało z KOS Zawał w Śląskim (34 proc. hospitalizowanych pacjentów), Lubelskim (38 proc. hospitalizowanych pacjentów) i Dolnośląskim (24 proc. hospitalizowanych pacjentów). Na koniec 2018 r. w czterech województwach: podkarpackim, świętokrzyskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim pacjenci nie mieli dostępu do świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego. CZYTAJ TEŻ: Wyniki programu KOS-zawał pozytywnie zaskoczyły

Wykonanie planu finansowego, czyli wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w Polsce w 2018 r.

Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w Polsce na tle innych państw Europy

W 2018 r. bieżące wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w Polsce, według danych OECD, wyniosły 4,5 proc. PKB i były niższe niż w większości państw europejskich należących do tej organizacji. Niskie nakłady publiczne na opiekę zdrowotną kompensowane są zwiększonym udziałem wydatków ponoszonych przez pacjentów, czy to w postaci udziału w dodatkowych systemach ubezpieczeń, czy wydatków bezpośrednich na świadczenia lub leki.

Wydatki Funduszu stanowią najważniejsze źródło finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. stanowiły 85 proc. wydatków publicznych (pozostałe wydatki to wydatki budżetu państwa - 11 proc. i jednostek samorządu terytorialnego - 4 proc.).

W Polsce w 2018 r. nastąpił wzrost kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

Przychody NFZ w 2018 r. wyniosły blisko 85,3 mld zł (co stanowiło 101,34 proc. planu po zmianach) i były wyższe o 7,13 proc. niż w 2017 r. (o blisko 5,7 mld zł). W ciągu ostatnich czterech lat przychody NFZ wzrosły o prawie 27 proc. Wzrostowi temu towarzyszył wzrost udziału składek na ubezpieczenie zdrowotne w przychodach ogółem o 1,1 punkt procentowy. Największą część przychodów stanowiły składki na ubezpieczenie zdrowotne, które wyniosły ponad 80,8 mld zł (tj. 94,8 proc. przychodów), w tym składki ZUS - 77,5 mld zł i składki KRUS - 3,3 mld zł.

Wzrost kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 r. wyniósł 4,7 mld zł, dzięki czemu Fundusz po raz pierwszy przeznaczył na świadczenia opieki zdrowotnej ponad 80 mld zł (czyli ponad 95,5 proc. kosztów ogółem, które wyniosły w tym roku 84,8 mld zł). W stosunku do 2017 r. koszty świadczeń opieki zdrowotnej wzrosły o 6,17 proc.

Najwyższy wzrost kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dotyczył leczenia szpitalnego i wyniósł blisko 3,8 mld zł (wzrost o 9,79 proc.). Ponadto wzrosły koszty:

podstawowej opieki zdrowotnej o ponad 1 mld zł (9,96 proc.)

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień o 181,5 mln (6,82 proc.)

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej o blisko 149 mln zł (10,6 proc.)

opieki paliatywnej i hospicyjnej o prawie 66 mln (9,84 proc.)

zaopatrzenia w wyroby medyczne o ponad 72 mln zł (7,09 proc.)

realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji o 53 mln zł (11,14 proc.)

pomocy doraźnej i transportu sanitarnego o prawie 3 mln zł (6,47 proc.)

W pozostałych pozycjach kosztów świadczeń - rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, lecznictwo uzdrowiskowe, refundacja - wzrost kosztów nie przekroczył 5 proc. Natomiast zmniejszeniu w stosunku do 2017 r. uległy koszty ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o ponad 1 mld zł (spadek o 17,94 proc.).

Zdaniem NIK, niepokojącą tendencją jest wzrost udziału kosztów leczenia szpitalnego w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej. O ile w 2016 r. leczenie szpitalne stanowiło 49,38 proc. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, to w 2017 r. było to 50,67 proc. (wzrost o 1,29 p.p.), a w 2018 r. już 52,39 proc. (wzrost o 1,72 p.p.). Tym samym - jak informuje NIK - zmiana modelu finansowania opieki zdrowotnej u świadczeniodawców zakwalifikowanych do "sieci szpitali" i wprowadzenie ryczałtu, nie spowodowała zatrzymania tendencji wzrostu udziału leczenia szpitalnego w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego aktualny pozostaje wniosek NIK z kontroli w 2017 r. o zmianę struktury udzielanych świadczeń, w szczególności ograniczenie kosztów lecznictwa zamkniętego na rzecz profilaktyki i lecznictwa otwartego.

Więcej środków, ale na podwyższenie wynagrodzeń personelu medycznego

NIK zwraca uwagę, że wzrost kosztów świadczeń opieki zdrowotnej nie przełożył się wprost na zwiększenie zakupu świadczeń. W kwocie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ujęte zostały bowiem koszty stanowiące środki przekazane świadczeniodawcom na podwyższenie wynagrodzeń personelu medycznego. Koszty podwyżek dla grup zawodowych wyniosły ponad 4,5 mld zł i były wyższe niż w 2017 roku o 1,9 mld zł. Do objętych regulacjami szczególnymi w latach poprzednich pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, dołączyli lekarze posiadający specjalizację oraz ratownicy medyczni zatrudnieni w szpitalach.