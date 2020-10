Min. Niedzielski: różnicujemy stawki za leczenie pacjenta covidowego, by w szpitalach byli najciężej chorzy

Wprowadzono trzy stawki za leczenie pacjenta covidowego, zależne od oceny jego stanu zdrowia. Intencją tego ruchu jest to, by w szpitalach byli leczeni najciężej chorzy – poinformował na czwartkowej (29 października) konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Górna stawka zostanie jeszcze zwiększona - zapowiedział.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Podczas konferencji prasowej w czwartek 29 października minister Adam Niedzielski odniósł się do zmiany finansowania świadczeń związanych z walką z pandemią COVID-19. Szef resortu zdrowia był pytany o zmianę zarządzenie prezesa NZF w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobacz więcej Minister zdrowia Adam Niedzielski Ministerstwo Zdrowia

Trzy stawki za pacjenta covidowego

Zarządzenie zmienia wartości produktów dla hospitalizacji związanych z leczeniem COVID-19. Ich wartość jest zróżnicowana w zależności od skali CRB-65, jaką uzyska hospitalizowany z powodu COVID-19 pacjent. Określono ją na poziomie 530 zł za dzień leczenia najciężej chorych, a w pozostałych przebiegach 330 zł i 180 zł. Zarządzenie wprowadza też nowe produkty rozliczeniowe: pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w izolatorium typ I (220 zł za dzień pobytu) typ II (180 zł za dzień pobytu).

"Chciałbym bardzo dokładnie wyklarować. Rzeczywiście w zarządzeniu wydanym przez prezesa NFZ zostały wprowadzone trzy stawki za pacjenta covidowego, zależne od oceny stanu jego ciężkości" – wyjaśniał minister Niedzielski.

W szpitalach tylko najcięższe przypadki

Stawki – jak wskazał - zapisano na poziomie 530 zł, 330 zł i 180 zł.

"Dzisiaj razem z panem premierem podjęliśmy decyzję o podwyższeniu tej stawki górnej – bo dotychczas wszyscy pacjenci byli leczeni w szpitalach za 530 zł - do 630 zł, by efektywna stawka byłą mniej więcej na zbliżonym poziomie" – powiedział minister.

"Intencją jest to, by w szpitalach było jak najwięcej pacjentów, którzy są w górnym poziomie skali (ciężkości przebiegu choroby-PAP); natomiast pacjenci, którzy charakteryzują się mniejszą ciężkością przebiegu covidu mogą być transferowani do izolatoriów" – dodał.

Minister podał, że liczba miejsc w izolatoriach ulega zwiększeniu z obecnych ok. 4 tys. do 10 tys.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Premier Morawiecki do protestujących: Niech wasz gniew skupi się na mnie