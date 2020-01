Niedrobnokomórkowy rak płuca: badania genetyczne ukierunkowują terapię

„Diagnostyka patomorfologiczna i genetyczna powinna zająć nie więcej niż 20 dni roboczych, w praktyce często trwa nawet 3 miesiące” — mówi prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, pytany o zastosowanie tych procedur u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jaka jest ścieżka diagnostyczna chorego, u którego lekarz podejrzewa niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w stadium zaawansowanym lub miejscowo zaawansowanym?

Zobacz więcej Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk: W Polsce refundacja nadal dotyczy tylko pojedynczych leków ukierunkowanych molekularnie.

Najczęściej są to chorzy, dla których jest za późno na leczenie radykalne, czyli wykonanie zabiegu chirurgicznego czy radiochemioterapii. Metodą diagnostyczną z wyboru u tych chorych jest bronchoskopia, przeprowadzana najczęściej pod kontrolą USG wewnątrzoskrzelowego. Pobrany materiał z guza lub węzła chłonnego jest utrwalany w formalinie i przesyłany do zakładu patomorfologii. Tam wykonywane jest podstawowe badanie patomorfologiczne, umożliwiające rozpoznanie raka płuca i określenie typu nowotworu.

Wynik pozytywny jest wskazaniem do zbadania czynników predykcyjnych, kwalifikujących do leczenia ukierunkowanego molekularnie lub immunoterapii. Tutaj sytuacja nieco się komplikuje i wygląda różnie w poszczególnych ośrodkach. W dużych centrach onkologii materiał z zakładu patomorfologii jest przesyłany do laboratorium genetycznego, które często mieści się w tym samym budynku. Idealnie byłoby, gdyby na tym etapie onkolog kliniczny czy pulmonolog prowadzący chorego wskazał, jakie badania należy wykonać, biorąc pod uwagę jego bieżący stan i możliwości terapeutyczne.

Większość szpitali w Polsce nie ma jednak własnego laboratorium genetycznego.

To prawda. Co więcej, często nie dysponuje nawet własnym zakładem patomorfologicznym. W takiej sytuacji wszystkie badania wykonywane są przez laboratoria zewnętrzne na zasadzie umów podwykonawstwa. To sprawia, że ścieżka diagnostyczna jest trudniejsza i dłuższa. Po badaniach w zakładzie patomorfologii, wynik jest przesyłany do klinicysty, który decyduje, jakie kolejne badania należy wykonać. W tym celu musi zwrócić się do zakładu patomorfologii o wypożyczenie bloczka parafinowego z tkanką nowotworową. Dopiero po odesłaniu materiału do szpitala, zostaje on przesłany do laboratorium genetycznego. Zdarza się, że procedura ta zajmuje nawet kilka tygodni, co dramatycznie zmniejsza szansę chorego na wdrożenie skutecznego leczenia.

Co dzieje się w laboratorium genetycznym?

Wykonywane są sekwencyjnie kolejne badania genetyczne, kwalifikujące do konkretnych terapii. Rozpoczynamy od diagnostyki mutacji w genie EGFR, a następnie przechodzimy do badania nieprawidłowości w genie ALK. Obecnie istnieje bardzo dobra i szybka metoda immunohistochemiczna (IHC), która pozwala na stwierdzenie obecności nieprawidłowego białka ALK na powierzchni komórek nowotworowych. Nadal wiele ośrodków zleca jednak badanie fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), bo w odróżnieniu od IHC jest ono refundowane przez NFZ. Jest to ze szkodą dla pacjentów, ponieważ badanie FISH trwa dłużej, zwykle kilka dni, i częściej bywa niediagnostyczne.

Po badaniu genu ALK wykonujemy diagnostykę rearanżacji genu ROS1, a na koniec badamy ekspresję białka PD-L1 na komórkach nowotworowych. Diagnostyka patomorfologiczna i genetyczna powinna zająć nie więcej niż 20 dni roboczych, co wynika z Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO). W praktyce w wielu ośrodkach procedura ta często trwa jednak nawet 3 miesiące, co może całkowicie przekreślić szanse pacjenta na włączenie do leczenia personalizowanego w ramach programu lekowego NFZ.

Czy w laboratorium można również monitorować leczenie pacjentów z rearanżacją genu ALK?

Jest to możliwe, ale w Polsce dostępność do techniki sekwencjonowania nowej generacji, która pozwala na monitorowanie progresji genetycznej we krwi obwodowej, jest minimalna, głównie z uwagi na koszty. W skali kraju z metody tej korzysta najwyżej 50 pacjentów rocznie, a chorych na raka płuca jest 22 tysiące, z czego tych, u których zmiany genetyczne odgrywają kluczową rolę w kwalifikacji i monitorowaniu leczenia jest ok. 1200. W praktyce kolejne badanie genetyczne wykonywane jest u pacjenta dopiero wtedy, gdy pojawi się u niego oporność na pierwszą lub kolejną linię leczenia. Przy czym pamiętajmy, że w Polsce refundacja nadal dotyczy tylko pojedynczych leków ukierunkowanych molekularnie, przez co często i tu nie ma wskazań do wykonywania pogłębionej diagnostyki genetycznej.