„Nie można tworzyć prawa, które szkodzi”. OIL w Warszawie krytykuje rządowy projekt dot. zwalczania COVID-19

Jak przetrwać narodową kwarantannę [RADY PSYCHOLOGA]

Co zrobić, by przetrwać domową izolację w jak najlepszej kondycji psychicznej? „Na pewno negatywnie będzie działał tzw. efekt piżamy. Brak celu, zadań, pewnej dyscypliny sprawi, że będziemy reagować napięciem, frustracją. Przed nadmiarem negatywnych emocji i narastaniem konfliktów może zabezpieczyć przygotowanie planu działań. Warto ustalić z rodziną, co będziemy robić, kto, kiedy i jak? Zaplanujmy czas wspólny, ale zadbajmy też o chwile i przestrzeń dla samego siebie” – radzi dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS.