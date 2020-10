Sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się w środę 7 października za zagwarantowaniem corocznie Funduszowi Medycznemu wypłaty z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł, począwszy od 2021 r. – wynika z jednej z rekomendacji komisji wydanej dla 37 poprawek, zaproponowanej do ustawy o Funduszu Medycznym przez Senat.

Sejmowa Komisja Zdrowia zaopiniowała 37 poprawek wprowadzonych przez Senat. 15 z nich otrzymało pozytywną rekomendację, 22 negatywną. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm.

Senat w trakcie prac na ustawą postanowił wprowadzić m.in. poprawki nr 3, nr 32 i nr 37 (głosowane łącznie). Otrzymały one pozytywną rekomendację komisji. Regulują one zagadnienie dotyczące budżetowych wypłat do Funduszu Zdrowia.

Jak wyjaśniła na posiedzeniu komisji Krystyna Skowrońska (KO) zamysłem tej zmiany jest zapewnienie pieniędzy Funduszowi Medycznego w kolejnych latach, począwszy od 2021 r. do 2029 r. włącznie, na poziomie nie niższym niż 4 mld zł, a nie do 4 mld zł, jak założono w projekcie ustawy. Jej zdaniem będzie to doprecyzowanie kwoty i "wypełnienie deklaracji prezydenta".

"Te poprawki się łączą, by ta kwota – nie mniejsza niż 4 mld zł – była przeznaczona (Funduszowi Medycznemu – PAP) w kolejnych latach. Aby Fundusz Medyczny nie wchodził do środków związanych z finansowaniem ochrony zdrowia, który jest określony m.in. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych " – mówiła.

Posłanka nawiązała też do poprawki nr 22, która otrzymała negatywną rekomendację komisji. Zmierza ona do ustawowego zagwarantowania, że całkowity budżet na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie obejmuje środków finansowych przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia ze środków Funduszu Medycznego.

"Chodzi o to, by te wpłaty Funduszu Medycznego (m.in. na refundację leków – PAP) nie zmniejszały środków NFZ" – dodała.

Przewodniczący komisji Tomasz Latos podkreślał, że środki powstanie Funduszu Medycznego nie uszczupli budżetu NFZ.

"To wynika z bardzo różnych prawnych i finansowych uwarunkowań i nikt nie zabierał i nie przesuwał nigdy środków z NFZ. Tu mówimy o pieniądzach dodatkowych" – wyjaśnił.

"W żaden sposób nie ograniczamy środków, które są w dyspozycji ministra zdrowia. W żaden sposób nie ograniczamy środków, które były zaplanowane w ustawie budżetowej. I w żaden sposób także nie ograniczamy wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (...) Co do tych poprawek, które odnoszą się do kwoty nie niższej niż, mogę tutaj powiedzieć – tak jak prezydent wskazywał – chcielibyśmy, żeby te nakłady były na przedstawionym poziomie" – powiedział Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Dodał, że z racji tego, że ustawa wejdzie w życie pod koniec tego roku, środki, które "zostaną już w tym roku na ten cel przeznaczone, będą też mogły być wydatkowe w kolejnym roku".

Powołanie Funduszu Medycznego zapowiedział w marcu prezydent Andrzej Duda, a pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. W połowie września Sejm ją uchwalił.

Przychody funduszu mają pochodzić m.in. z wpłat z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej na dany rok. W ustawie – w kształcie, w którym wyszła z Sejmu – zapisano, że maksymalny limit wydatków z budżetu na Fundusz nie może być w tym roku wyższy niż 2 mld zł, a w kolejnych latach (do 2029 r.) – nie wyższy niż 4 mld zł rocznie.

Fundusz ma finansowo wspierać poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Ponadto Fundusz ma przeznaczać część środków na inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia i na profilaktykę. Jest to fundusz celowy. Jego dysponentem będzie minister zdrowia. W ramach funduszu wyodrębniono cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny.

