Nie będzie testów na COVID-19 dla nauczycieli - poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski był gościem Telewizji wPolsce, gdzie powołując się na rekomendacje państwowej inspekcji sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia powiedział, że nie ma powodu, aby "ta grupa zawodowa poddawana była bezpłatnemu i powszechnemu testowaniu na COVID-19." Dodał, że przeprowadzenie masowych testów nie ma racjonalnego uzasadnienia, ponieważ ich wyniki byłyby ważne zaledwie kilkanaście godzin - nauczyciele kontaktując się z innymi osobami, choćby w komunikacji miejskiej, mogliby się powtórnie zakazić SARS—Cov-2. Jak ocenił szkoły nie należą do ognisk przenoszenia zakażeń, w placówkach edukacyjnych masowe zachorowania na COVID-19 do tej pory nie wystąpiły. Wskazują na to doświadczenia innych państw, a zwłaszcza Szwecji i Islandii, gdzie nie przerwano stacjonarnego nauczania w czasie pandemii.

Nauczyciele i dyrektorzy placówek edukacyjnych mają wsparcie merytoryczne inspektorów sanitarnych w kwestii podejmowania decyzji dotyczących przeprowadzania testów w kierunku SARS-CoV-2, wprowadzania kwarantanny czy przechodzenia na zdalne nauczanie. Jak dodał Dariusz Piontkowski, na obszarach o zwiększonej ilość zakażeń SARS-CoV-2, w strefach czerwonych i żółtych, w placówkach edukacyjnych został wprowadzony nakaz noszenia maseczek i mierzenia temperatury przed wejściem do budynku.

Większość szkół w Polsce pracuje w trybie stacjonarnym. Według danych z 8 września, w trybie stacjonarnym pracowało blisko 48,4 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, 37 w trybie zdalnym, a 58 w trybie mieszanym. Dariusz Piontkowski podkreślił, że wypadki zakażenia koronawirusem w placówkach edukacyjnych zdarzają się sporadycznie w poszczególnych województwach i głównie "do zakażeń dochodzi głównie poza szkołą, gdy dochodzi do kontaktu z inną osobą zakażoną". W takich wypadkach pojedyncze osoby trafiały na kwarantannę, a uczniowie korzystali z możliwości zdalnego nauczania.

