NFZ wysłał aneksy przedłużające umowy z POZ na pierwsze półrocze 2021 r.

Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wysłały do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej aneksy przedłużające ich umowy z NFZ do 30 czerwca przyszłego roku. Aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu prezesa NFZ.

Umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo - na 6 tysięcy umów, ponad 4 tysiące jest zawartych na czas nieokreślony. Termin obowiązywania pozostałych umów upływa 31 grudnia 2020 r. W celu zapewnienia ciągłości i kontynuacji opieki nad pacjentami, Narodowy Fundusz Zdrowia przesłał do świadczeniodawców POZ aneksy przedłużające do 30 czerwca 2021 roku okres obowiązywania umów wygasających z końcem grudnia.

NFZ: Liczymy na szybkie podpisanie umów

Aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu prezesa Funduszu i stanowiących integralną część obecnych kontraktów.

"Zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19, jest priorytetowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego liczymy na podpisanie aneksów w najbliższych dniach, aby obie strony mogły skoncentrować się na realizacji zadań związanych z opieką nad pacjentami" – podkreśla rzecznik NFZ Sylwia Wądrzyk.

Fundusz szacuje, że od 2015 roku finansowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wzrosło o prawie 5 mld zł. Na przyszły rok przewidziany jest wzrost o kolejne 300 mln zł. Regularnie podnoszono wysokość ryczałtowej stawki kapitacyjnej, czyli stałej kwoty, jaką lekarz otrzymuje za każdego pacjenta zapisanego na jego listę. Wprowadzano również dodatkowe mechanizmy podnoszące finansowanie praktyk.

Gorszy dostęp do lekarzy rodzinnych

NFZ zwraca uwagę, że w tym roku z powodu epidemii znacząco zmniejszyła się liczba realizowanych porad, a to doprowadziło do pogorszenia dostępności do świadczeń POZ. Fundusz podkreśla, że nie wpłynęło to jednak na obniżenie wynagrodzenia świadczeniodawców, co więcej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali i otrzymują dodatkowe środki na udzielanie świadczeń związanych z wykrywaniem i leczeniem COVID-19 oraz pokrycie zwiększonych kosztów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym praktyk.

"W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zagwarantowanie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach epidemii COVID-19, mamy nadzieję, że propozycja przedłużenia umów o pół roku, na aktualnie obowiązujących zasadach, spotka się ze zrozumieniem świadczeniodawców" – dodaje rzecznik NFZ.

