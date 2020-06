NFZ wypłacił prawie 18 mln zł na dodatkowe świadczenie dla medyków pracujących tylko w jednym miejscu

"Wypłaciliśmy prawie 18 mln zł na finansowanie dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia" - poinformował prezes NFZ Adam Niedzielski.

29 kwietnia 2020 r. opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym pracownicy medyczni mający kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem, mogą pracować tylko w jednym miejscu.

Jednocześnie zaznaczono, że w zamian za to takim pracownikom przysługuje dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane miesięcznie przez okres objęcia ograniczeniem. W związku z tym minister zdrowia polecił NFZ, aby przekazał na ten cel środki finansowe podmiotom leczniczym.

18 maja 2020 r. NFZ wydał komunikat, w którym wyjaśnił, komu i w jakiej wysokości przysługuje dodatek.

Pod koniec maja prezes NFZ Adam Niedzielski poinformował, że wypłacono już środki na finansowanie dodatkowego świadczenia.

Dodatek dla lekarzy pracujących w jednym miejscu - NFZ wypłaciło już 18 mln zł

"Do wczoraj wypłaciliśmy 51 podmiotom prawie 18 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia. Średnia wartość świadczenia dla lekarza to ok. 6 tys. zł, a w przypadku pozostałych zawodów to ok. 2 tys. zł - napisał na Twitterze prezes NFZ.



Prawo do świadczenia mają osoby, które wykonują zawód medyczny (m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni) i mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (również osoby uczestniczące w transporcie tych pacjentów).

Świadczenie mogą również otrzymać pracownicy placówek, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19 (szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałem zakaźnym).



Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister zdrowia.

