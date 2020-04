NFZ: Testy na koronawirusa dla wszystkich medyków i pacjentów w szpitalach

"Testy, testy, testy" - Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonywane u pacjentów oraz personelu medycznego wszystkich szpitali. Zarządzenie w tej sprawie zostało dziś podpisane przez Adama Niedzielskiego, prezesa NFZ. Lekarze wskazują jednak, że diabeł będzie - jak zwykle - tkwił w szczegółach.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Koszty testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia"- taką wiadomość przekazała dziś centrala płatnika.



W podpisanej dziś nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego rozliczania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazano, że NFZ rozliczy wykonanie testów na obecność koronawirusa w laboratoriach szpitali umieszczonych na wykazie prowadzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą.

Badania będą mogły zostać wykonane nie tylko u pacjentów szpitali jednoimiennych, ale również pacjentów i personelu medycznego w placówkach szpitalnych w całej Polsce. Zgodnie z zapisami wymazy ze szpitali trafiać będą do wskazanych laboratoriów (np. w szpitalu jednoimiennym), a szpitale zlecające badania będą mogły rozliczyć koszt wykonanego badania.



Jak podkreśla sam Adam Niedzielski, to fundamentalna zmiana w podejściu do badania pacjentów oraz osób zatrudnionych w placówkach medycznych. "Znacznie poszerzamy możliwości płacenia za testy, aby mogli skorzystać z nich pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali w naszym kraju"– wyjaśnia szef NFZ.





Środowisko lekarzy z ulgą przyjęło podjętą dziś (4 kwietnia) decyzję. Medycy wskazują jednak, że działania te są mocno spóźnione. Co więcej dopiero w praktyce okaże się, jak zarządzenie będzie realizowane. Bartosz Fijałek, lekarz rezydent związany z OZZL, wskazał, że MZ i NFZ należą się brawa, że w ogóle zdecydowały o poszerzeniu finansowania testów. We wpisie w popularnym serwisie społecznościowym pyta jednak - "dlaczego tak późno, w środku pandemii?"

NFZ wraz z MZ chwalą się, że dzisiaj podjęli decyzję o poszerzeniu dostępu do testów na obecność koronawirusa.



Po pierwsze brawa, że w ogóle.



Po drugie, dlaczego tak późno, w środku pandemii.



Po trzecie, ciekawe jaka będzie prawda i faktycznie wykonywanie testów. — Bartek Fiałek (@bfialek) April 4, 2020