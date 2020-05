Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach.

NFZ poinformował, że z bezpłatnych, finansowanych przez Fundusz, testów na obecność koronawirusa mogą skorzystać studenci kierunków medycznych między innymi medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego czy fizjoterapii, którzy w trakcie kształcenia odbywają zajęcia kliniczne w podmiotach leczniczych.

Zobacz więcej NFZ sfinansuje badania na SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych. iStock

NFZ argumentuje, że badanie zagwarantuje studentom większe bezpieczeństwo i pewność, że mając kontakt z pacjentami są zdrowi.

Fundusz wyjaśnia, że testy mogą być realizowane w podmiotach leczniczych, w których student, na podstawie zawartej umowy między danym podmiotem leczniczym a uczelnią, odbywa zajęcia.

Wymazy do badań będą mogły być pobierane od studentów również w punktach drive thru. W całej Polsce działa blisko 200 takich miejsc gdzie, nie wychodząc z samochodu, pobierany jest wymaz do testu na koronawirusa.

Źródło: NFZ.