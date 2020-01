NFZ: Nie będzie problemu z darmowymi lekami dla pacjentów 75 plus

Pieniądze na dopłaty do darmowych leków dla seniorów są zabezpieczone w funduszu zapasowym NFZ - zapewniła rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk.

14 stycznia 2020 r. przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, Beata Małecka-Libera (KO), stwierdziła, że NFZ może nie znaleźć środków finansowych na dopłaty do darmowych leków dla seniorów. W odpowiedzi na obawy senator, Fundusz wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że nie będzie problemów z bezpłatnymi lekami dla osób 75 plus.

Zobacz więcej NFZ zapewnia, że nie będzie problemu z darmowymi lekami dla pacjentów 75 plus. iStock

Darmowe leki dla seniorów - NFZ zapewnia, że środki na ten cel są zabezpieczone

Rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia, Sylwia Wądrzyk, uspokoiła, że środki na dopłaty do darmowych leków dla pacjentów 75 plus są zabezpieczone w funduszu zapasowym.

"[...] Fundusz został zasilony środkami w ustawie okołobudżetowej na 2,7 mld zł, z czego ok. 800 mln zł przeznaczone jest na leki 75 plus. To o ponad 100 milionów zł więcej niż w roku ubiegłym" – powiedziała Sylwia Wądrzyk.

