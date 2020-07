NFZ dopłaci za wystawienie e-skierowania

Zachęty nie restrykcję - taką zasadę we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych przyjął resort zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z zarządzeniem sygnowanym przez Adama Niedzielskiego, prezesa NFZ, od 1 lipca świadczeniodawcy POZ i AOS wystawiający e-skierowania otrzymają dodatkową premię.

Dodatkowa premia dla placówek AOS oraz POZ, która będzie wypłacana za odchodzenie od papierowych skierowań, ma zachęcić świadczeniodawców do bardziej aktywnego wchodzenia na ścieżkę cyfryzacji. NFZ wskazuje, że zmiany mają dotyczyć placówek podstawowej opieki zdrowotnej, w których lekarze będą wystawiać e-skierowania na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne oraz leczenie szpitalne. Ponadto premiowanie obejmie również umówienie porady AOS na bazie wystawionych e-skierowań - warunkiem otrzymania premii było umówienie wizyty w ciągu dwóch godzin od momentu wystawienia e-skierowania.

Natomiast w AOS zwiększony zostanie poziom finansowania określonych świadczeń AOS w przypadku zwiększenia obsługi pacjentów kierowanych do placówki na podstawie e-skierowań.

"To kolejne z rozwiązań promujących wdrożenie e-usług w ochronie zdrowia, które wpisują się w model płacenia za wynik"– podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. -"E-skierowanie to kolejny, po e-recepcie elektroniczny dokument, który umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji."