NFZ: dodatkowe karetki skierowane do nadmorskich, turystycznych miejscowości

W sezonie wakacyjnym w miejscowościach nadmorskich, licznie odwiedzanych przez turystów, m.in. w Pobierowie, Darłowie i Międzyzdrojach, stacjonować będą dodatkowe ambulanse, by nieść pomoc mieszkańcom i przebywającym tam turystom - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ambulanse z ratownikami pojawią się w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Darłowie, Dziwnowie, Ustroniu Morskim, Mielenku i Pobierowie. W każdej dodatkowej karetce pracować będzie podstawowy zespół ratownictwa medycznego, czyli dwóch ratowników medycznych lub ratownik oraz pielęgniarka.

"W sezonie letnim wzrasta liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego, dlatego przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i pilnowanie dzieci. Pamiętajmy również, że pogotowie ratunkowe należy wzywać tylko w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia" – przypomina p.o. dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Piotr Bromber.

Na co dzień w Zachodniopomorskiem pracują 82 zespoły ratownictwa medycznego. Ambulanse rozlokowane są w 42 miejscowościach w regionie. W wakacje ich liczba wzrasta do 89.

Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego przewidziano m.in. w Świnoujściu – od 1 czerwca do 30 września (oprócz karetki sezonowej funkcjonują w mieście dwa zespoły całoroczne) oraz Międzyzdrojach – od 24 czerwca do 31 sierpnia (oprócz karetki sezonowej funkcjonują tam dwa całoroczne zespoły).

Dodatkowe zespoły będą także w Darłowie – od 24 czerwca do 31 sierpnia (oprócz karetki sezonowej w mieście jest jeden zespół całoroczny), Dziwnowie – od 24 czerwca do 31 sierpnia, a także w Ustroniu Morskim – od 24 czerwca do 31 sierpnia, Mielenku – od 24 czerwca do 31 sierpnia oraz Pobierowie – od 24 czerwca do 31 sierpnia.